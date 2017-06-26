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    ГПУ готовится оспорить решение суда по "мукачевским стрелкам"

    Тема:

    Мукачево: столкновения с участием "Правого сектора" (409)

    (обновлено: )47
    По словам пресс-секретаря генерального прокурора Украины Ларисы Сарган, ведомство считает приговор суда бойцам "Правого сектора" "слишком мягким".
    Генеральная прокуратура Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура не согласна с приговором, вынесенным Мукачевским горрайонный судом в отношении четырех бойцов "Правого сектора", которые принимали участие в перестрелке в Мукачево в 2015 году.

    Кровавые события в Мукачево с участием Правого сектора. Инфографика
    РИА Новости Украина
    Кровавые события в Мукачево с участием "Правого сектора"

    ГПУ намерена оспорить в апелляции приговор, вынесенный Владимиру Бурче, Родиону Горбенко, Сергею Деяку и Роману Мунчаку, которых освободили в зале суда, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

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    "Государственные обвинители считают такое решение слишком мягким. После подробного изучения полного текста приговора Мукачевского горрайонного суда будет принято решение о его возможном оспаривании", – написала Сарганя на своей странице в Facebook.

    Facebook Ларисы Сарган
    Комментарий Ларисы Сарган по "мукачевским стрелкам"

    Напомним, 11 июля 2015 года в Мукачево произошла перестрелка, во время которой пострадали 14 человек: шесть сотрудников милиции, трое гражданских лиц и пять представителей "Правого сектора". По информации СМИ, вооруженные люди, представившиеся "Правым сектором", заняли территорию комплекса "Антарес". Им оказали сопротивление люди из окружения народного депутата из парламентской группы "Воля народа", экс-депутата от Партии регионов Михаила Ланьо.

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    В июне прошлого года Генпрокуратура завершила досудебное расследование перестрелки в городе Мукачево, к которой причастны члены "Правого сектора". По итогам следствия, прокуратура квалифицировала инцидент как террористический акт и направила в суд обвинительный акт относительно четырех членов добровольческого корпуса формирования.

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