ГПУ готовится оспорить решение суда по "мукачевским стрелкам"

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура не согласна с приговором, вынесенным Мукачевским горрайонный судом в отношении четырех бойцов "Правого сектора", которые принимали участие в перестрелке в Мукачево в 2015 году.

ГПУ намерена оспорить в апелляции приговор, вынесенный Владимиру Бурче, Родиону Горбенко, Сергею Деяку и Роману Мунчаку, которых освободили в зале суда, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

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"Государственные обвинители считают такое решение слишком мягким. После подробного изучения полного текста приговора Мукачевского горрайонного суда будет принято решение о его возможном оспаривании", – написала Сарганя на своей странице в Facebook.

Facebook Ларисы Сарган Комментарий Ларисы Сарган по "мукачевским стрелкам"

Напомним, 11 июля 2015 года в Мукачево произошла перестрелка, во время которой пострадали 14 человек: шесть сотрудников милиции, трое гражданских лиц и пять представителей "Правого сектора". По информации СМИ, вооруженные люди, представившиеся "Правым сектором", заняли территорию комплекса "Антарес". Им оказали сопротивление люди из окружения народного депутата из парламентской группы "Воля народа", экс-депутата от Партии регионов Михаила Ланьо.

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В июне прошлого года Генпрокуратура завершила досудебное расследование перестрелки в городе Мукачево, к которой причастны члены "Правого сектора". По итогам следствия, прокуратура квалифицировала инцидент как террористический акт и направила в суд обвинительный акт относительно четырех членов добровольческого корпуса формирования.