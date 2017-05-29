наверх
29.05.201714:19
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    "Мукачевских стрелков" отпустили на поруки

    (обновлено: )16212
    Как сообщила из зала суда журналист Алла Хаятова, на поруки задержанных взяли народный депутат Михаил Головко и мэр города Сколе Владимир Москаль.
    Заседание по делу мукачевских стрелков
    Алла Хаятова, facebook

    КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Мукачевский районный суд Закарпатской области отпустил на поруки четверых бойцов "Правого сектора", их судят по "мукачевскому делу".

    На месте стрельбы в Мукачево
    Канал News Mukachevo в Youtube
    На месте стрельбы в Мукачево

    На поруки их взяли народный депутат Михаил Головко и мэр города Сколе Владимир Москаль, сообщает на своей странице в Facebook журналист Алла Хаятова.

    По ее словам, прокуроры просили продлить обвиняемым срок содержания под стражей, однако фигурантов дела освободили прямо в зале суда.

    Под судом также проходил митинг в поддержку задержанных. Следующее судебное заседание состоится 8-9 июня.

    Напомним, в июле 2015 года члены "Правого сектора" вступили в Мукачево в противостояние с милицией и местными бизнес-структурами: произошла стрельба из гранатомета и автоматов. Погибли четыре человека, 13 пострадали. В ПС объясняли свои действия борьбой с контрабандой, к которой, по их утверждениям, причастны местные чиновники. После этих событий в регионе сменили губернатора и силовиков. Москаль ранее заявлял, что правоохранительным органам известны имена всех причастных к стрельбе.

    Ранее бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил, что правоохранители так и не смогли задержать причастных к стрельбе в Мукачево, и сейчас они находятся в Донбассе.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Доллары и евро
    Всеукраинская облава на налоговиков
    Георгий Тука
    АТО в Донбассе: обстрел Красногоровки, пожар в школе
    Машина полицейских. Архивное фото
    Криминальная Украина: убийство мотоциклиста в Киеве
    Саммит G7 в Сицилии
    Саммит G7 на Сицилии: итоги