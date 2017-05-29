"Мукачевских стрелков" отпустили на поруки

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Мукачевский районный суд Закарпатской области отпустил на поруки четверых бойцов "Правого сектора", их судят по "мукачевскому делу".

На поруки их взяли народный депутат Михаил Головко и мэр города Сколе Владимир Москаль, сообщает на своей странице в Facebook журналист Алла Хаятова.

По ее словам, прокуроры просили продлить обвиняемым срок содержания под стражей, однако фигурантов дела освободили прямо в зале суда.

Под судом также проходил митинг в поддержку задержанных. Следующее судебное заседание состоится 8-9 июня.

Напомним, в июле 2015 года члены "Правого сектора" вступили в Мукачево в противостояние с милицией и местными бизнес-структурами: произошла стрельба из гранатомета и автоматов. Погибли четыре человека, 13 пострадали. В ПС объясняли свои действия борьбой с контрабандой, к которой, по их утверждениям, причастны местные чиновники. После этих событий в регионе сменили губернатора и силовиков. Москаль ранее заявлял, что правоохранительным органам известны имена всех причастных к стрельбе.

Ранее бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил, что правоохранители так и не смогли задержать причастных к стрельбе в Мукачево, и сейчас они находятся в Донбассе.