Самый справедливый суд в мире. Мукачевские стрелки "ПС" - на свободе

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Таки оправдали

Спустя два года Мукачевский суд таки оправдал четырех бойцов "Правого сектора" (ПС) по делу о стрельбе в Мукачево 11 июля 2015 года. Их обвиняли в бандитизме, угрозе убийством, блокировании путей, но в итоге — доказательств не нашли.

По другим статьям каждого приговорили к 3 годам 9 месяцев, но им засчитали термины как отбытые по "закону Савченко".

"В общем каждый получил по 3 года 9 месяцев, которые они полностью отбыли путем зачисления предварительного заключения", — написала адвокат представителей "Правого сектора" Елена Сторожук в Facebook.

Читайте также: Добробаты с большой дороги. Из "героев" – в бандиты

Еще один адвокат Роман Бухтояров сообщил, что трех парней оправдали по бандитизму, угрозе убийству, перекрытию автодорог, а четвертого — Владимира Бурчу — по шести статьям, так как по нему было отдельно два эпизода.

"Завершено дело "мукачевских партизан" Володи Бурчи (Скруджа), Сергея Деяка (Цюпы), Романа Мунчака (Муни) и самого юного из них переселенца из Донбасса Родиона Горбенко (Радика)", — пишет правозащитница Татьяна Близнюк.

Стрельба в Мукачево: как это было

Стрельба в Мукачево стала самым громким скандалом в истории "Правого сектора".

Напомним, 11 июля 2015 года в Мукачево во время встречи депутата ВР Михаила Ланьо и командира 1-го запасного батальона ДУК "Правый сектор" Романа Стойки ("Чесний") произошла перестрелка с участием людей, близких к нардепу, милиционеров, а также членов "Правого сектора".

Сообщалось, что тогда в результате перестрелки погибли четыре человека, 13 были ранены.

Смотрите также: Стрельба в Мукачево: кадры с места происшествия

Как утверждают в МВД, во время конфликта в Мукачево первыми оружие на поражение применили бойцы "Правого сектора". После того, как на место стрельбы прибыли сотрудники милиции, бойцы "Правого сектора", бросив дымовую шашку, прорвали заслон и вырвались за город.

По данным СБУ, выстрелами из гранатометов и пулеметов также были уничтожены три милицейские машины.

Как заявлял глава МВД Арсен Аваков: "Применив гранатометы, бандиты уничтожили два милицейских авто, ранили четыре гражданских лица и трех сотрудников милиции….Сейчас группировка окружена; бандитам предложено сдаться. В случае отказа в преступников, согласно действующему законодательству, будет применена сила".

Бросив автомобили, бойцы "Правого сектора" скрылись в соседнем лесном массиве, где заняли оборону. В ходе инцидента двое из них были убиты, а еще четверо получили ранения.

Также сообщалось, что "правосеки" перекрыли въезд в Мукачево из Львова, установив там блокпосты. Вооруженные участники перестрелки забаррикадировались в АЗС возле трассы.

"Мы сделали это, чтобы не дать возможности пройти военной технике, военным Национальной гвардии на Мукачево", – заявляла лидер "Правый сектор-Запад" Елена Живко..

Село Бобовище Мукачевского района стало эпицентром событий после того, как спецслужбы оцепили его и близлежащие населенные пункты в поиске сбежавших бойцов "Правого сектора". К поимке сбежавших, кроме наземных сил, тогда подключили даже авиацию.

Спецподразделения СБУ и МВД всю ночь с 11 на 12 июля готовились штурмовать позиции бойцов в лесу. Операцией руководил лично глава СБУ Василий Грицак. Однако штурм был отложен после того, как в Закарпатье на переговоры прилетели лидер ПС Дмитрий Ярош в сопровождении командира ДУК ПС Андрея Стемпицкого.

Читайте также: Эксперт: такие события, как в Мукачево и Драгобрате, будут повторяться

12 июля двое из заблокированных в лесном массиве бойцов "Правого сектора" сдались властям. Остальным удалось скрыться и уйти от преследования. По состоянию на 14 июля были задержаны 4 представителя "Правого сектора".

23 июля подозрение в совершении преступления по ч. 1 ст. 255 ("создание преступной организации и участие в ней") и ч. 3 ст. 258 ("террористический акт, повлекший гибель человека") было предъявлено прокуратурой шести бойцам "Правого сектора", в том числе 4 задержанным.

В самом "Правом секторе" объясняли свои действия борьбой с контрабандой, к которой, по их утверждениям, причастны местные чиновники. Они также объявили о бессрочной акции протеста в нескольких городах, требуя отставки главы МВД Арсена Авакова.

В итоге — двое из задержанных решением Печерского районного суда Киева были арестованы, однако часть из бойцов, участвовавших в перестрелке, так и не была задержана.

В феврале 2016 года экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил, что правоохранители так и не смогли задержать всех причастных к стрельбе в Мукачево. По его словам, тогда в лесу прятались около десяти человек, четверо из которых сдались, а "остальные без проблем выбрались и поехали в Донбасс воевать".

По материалам из открытых источников интернет