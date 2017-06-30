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    Стрельба произошла в больнице в Нью-Йорке, есть жертвы и раненые

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    По последним данным, в результате перестрелки в больнице в районе Бронкс три человека пострадали. Сам стрелок был ликвидирован прибывшей на место происшествия полицией.
    Стрельба в госпитале Нью-Йорка
    Телеканала CBS

    КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Устроивший перестрелку в больнице в Нью-Йорке убит, три человека пострадали, передает телеканал ABC со ссылкой на полицию.

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    Как сообщает телеканал, стрелок убит, однако полиция не предоставила детали. По последним данным, в результате инцидента три человека пострадали.

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    Перестрелка в больнице в районе Бронкс (Нью-Йорк) произошла в 14.50 по местному времени (21.50 по Киеву). На место происшествия прибыли полиция и пожарные. По данным телеканала CBS, инцидент произошел на 16-м этаже больницы. Предположительно, стрелком был бывший сотрудник больницы.

    Напомним, в начале июня в результате стрельбы в городе Орландо (штат Флорида) погибли пять человек, в том числе и стрелявший. 

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