Стрельба произошла в больнице в Нью-Йорке, есть жертвы и раненые

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Устроивший перестрелку в больнице в Нью-Йорке убит, три человека пострадали, передает телеканал ABC со ссылкой на полицию.

Как сообщает телеканал, стрелок убит, однако полиция не предоставила детали. По последним данным, в результате инцидента три человека пострадали.

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Перестрелка в больнице в районе Бронкс (Нью-Йорк) произошла в 14.50 по местному времени (21.50 по Киеву). На место происшествия прибыли полиция и пожарные. По данным телеканала CBS, инцидент произошел на 16-м этаже больницы. Предположительно, стрелком был бывший сотрудник больницы.

Напомним, в начале июня в результате стрельбы в городе Орландо (штат Флорида) погибли пять человек, в том числе и стрелявший.