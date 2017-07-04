Выстрелы в Далласе. Полиция эвакуировала задние отеля из-за стрельбы

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Очевидцы сообщают о выстрелах в отеле в Далласе, здание эвакуировано, на место прибыла полиция, передает телеканал WFAA.

По данным телеканала, инцидент произошел около 14.00 по местному времени (22.00 по Киеву). Выстрелы были слышны в одном из номеров отеля на пятом этаже.

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На место происшествия прибыла полиция. Информация о пострадавших пока не поступала.

Накануне сообщалось, что по меньшей мере четыре человека получили ранения из-за стрельбы в штате Нью-Джерси в США.