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    Киев

    Киев в среду ожидают гроза и шквалы

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    По прогнозам синоптиков, в среду днем в Киеве ожидается переменная облачность, без осадков, ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. В городе ожидается +25/27°С.
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    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. В столице Украины возможны шквалы в среду. Скорость ветра может достигать 15-20 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр.

    По прогнозам синоптиков, в среду днем в Киеве ожидается переменная облачность, без осадков, ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. В городе ожидается +25/27°С.

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    Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций, департамента городского благоустройства и сохранения природной среды напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:

    — все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий, предметы, которые могут выпасть наружу, и если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев. В случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии. Также рекомендуется избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

    Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

    Напомним, во вторник в Украине в большинстве областей температура воздуха превысила 30 градусов тепла.

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