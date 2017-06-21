Киев в среду ожидают гроза и шквалы

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. В столице Украины возможны шквалы в среду. Скорость ветра может достигать 15-20 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, в среду днем в Киеве ожидается переменная облачность, без осадков, ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. В городе ожидается +25/27°С.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций, департамента городского благоустройства и сохранения природной среды напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:

— все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий, предметы, которые могут выпасть наружу, и если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев. В случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии. Также рекомендуется избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Напомним, во вторник в Украине в большинстве областей температура воздуха превысила 30 градусов тепла.