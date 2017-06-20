Во вторник в Украине снова 30-градусная жара

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Во вторник, 20 июня, в большинстве областей Украины температура воздуха превысит 30 градусов тепла, ночью ожидается до 20 градусов тепла, сообщает Укргидидрометцентр.

Только в западной части местами небольшие дожди и грозы, температура днем 25-30 градусов. На севере в основном без осадков, температура от 25 до 30 градусов тепла.

В восточных областях также сухо, температура воздуха днем 23-28 градусов. В центре Украина ​​25-28 градусов.

На юге без осадков, температура воздуха днем до 30 градусов тепла.

В Киеве также осадки не ожидаются, воздух прогреется до 30 градусов тепла.

Как сообщалось ранее, в Японии из-за аномальной жары в больницу попали почти 700 человек.