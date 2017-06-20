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    Общество

    Во вторник в Украине снова 30-градусная жара

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    В столице во вторник без осадков, воздух прогреется до 30 градусов тепла. Только в западных регионах пройдут дожди, температура воздуха составит 25-30 градусов тепла.
    Лето в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Во вторник, 20 июня, в большинстве областей Украины температура воздуха превысит 30 градусов тепла, ночью ожидается  до 20 градусов тепла, сообщает  Укргидидрометцентр.

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    Только в западной части местами небольшие дожди и грозы, температура днем  25-30 градусов. На севере в основном без осадков, температура  от 25 до 30 градусов тепла.

    В восточных областях также сухо, температура воздуха днем 23-28 градусов. В центре Украина ​​25-28 градусов.

    На юге без осадков, температура воздуха днем до 30 градусов тепла.

    В Киеве также осадки не ожидаются, воздух прогреется до 30 градусов тепла.

    Как сообщалось ранее, в Японии из-за аномальной жары в больницу попали почти 700 человек.

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