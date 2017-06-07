Погода в Украине: жара и ливни

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. В среду, 7 июня, в Украине переменная облачность, сообщает Гидрометцентр.

В западных, днем местами и в Житомирской, Киевской, Винницкой областях кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в Карпатском регионе местами сильные ливни; на остальной территории без осадков. Ветер юго-восточный, в западных областях северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 28-33°, в западных областях 21-26°.

В Киеве без осадков, вечером местами кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем около 30°.

meteo.gov.ua Карта погоды на 7 июня

Напомним, мощный ураган с ливнем и грозой, бушевавший в Москве и столичном регионе в понедельник, по данным пресс-службы департамента здравоохранения столицы, унес жизни 11 человек и повлек значительные разрушения: тысячи поваленных деревьев, разбитые машины, сбои в движении общественного транспорта. Были госпитализированы почти 150 человек, из которых 108 по-прежнему остаются в больницах, в том числе 22 ребенка. ГСУ СК по Московской области ранее сообщал о гибели ребенка и мужчины во время урагана в Подмосковье.

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