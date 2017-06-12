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12.06.201709:39
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    Общество

    Синоптики обещают дождливую и теплую погоду в понедельник

    (обновлено: )79
    По данным синоптиков, в Киеве без осадков. Температура ночью 14-16°, днем 24-26°. Во Львове ночью 12 июня без осадков, днем возможен небольшой кратковременный дождь с грозой.
    Грозовое небо
    io.ua

    КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. В понедельник, 12 июня, в Украине будет сухо и тепло, лишь в западных областях, в Черниговской и Сумской днем местами небольшой дождь, гроза, сообщает Укргидрометцентр.

    Последний звонок под дождем
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    Последний звонок в Киеве: под шум дождя и с зонтами в руках

    Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

    Температура ночью 11-16°, днем 22-27°, в южной части местами 28-30°.

    В Киеве без осадков. Температура ночью 14-16°, днем 24-26°.

    Во Львове ночью 12 июня без осадков, днем возможен небольшой кратковременный дождь с грозой. Температура ночью 10..12°, днем 23..25°.

    В Днепре без осадков. Температура ночью 12-14°, днем 24-26°.

    В ближайший понедельник в Одессе солнечная погода. Температура ночью 15-17°, днем 24-26°.

    В Харькове без осадков. Температура ночью 12-14°, днем 24-26°.

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    В конце мая на Киев обрушился ураган, в результате которого ряд улиц столицы были затоплены ливнем. Также на затопленной улице в столице утонул автомобиль.

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