В последние дни мая в Украине испортится погода

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. В последние мая Украину ждет нестабильная погода, жара и сильные ливни с грозами, сообщает Гидрометцентр.

Во вторник, 30 мая, на территорию Украину придет грозовой циклон. Сильные дожди с грозами пройдут по всей стране, кроме юга. Но температура воздуха не опустится ниже 27-29 градусов.

meteo.gov.ua Карта погоды на 30 мая

В среду, 31 мая, также будут дожди с грозами. Переменная облачность будет в Херсонской и Запорожской областях, там же без осадков. Температура воздуха по всей стране будет колебаться в районе 27-29 градусов тепла. Ночью — 13-15 градусов тепла.

meteo.gov.ua Карта погоды на 31 мая

Ранее сообщалось, что сильные ливни затопили в Закарпатье 100 домохозяйств. Также сообщалось, что 21 мая во Львове выпало 30% от месячной нормы осадков.

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