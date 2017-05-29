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    В последние дни мая в Украине испортится погода

    (обновлено: )49110
    По информации Украинского гидрометцентра, последние дни мая принесут переменчивую погоду, температура воздуха прогреется до 29 градусов, также будут ливни с грозами.
    Сильный дождь. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. В последние мая Украину ждет нестабильная погода, жара и сильные ливни с грозами, сообщает Гидрометцентр.

    Во вторник, 30 мая, на территорию Украину придет грозовой циклон. Сильные дожди с грозами пройдут по всей стране, кроме юга. Но температура воздуха не опустится ниже 27-29 градусов.

    meteo.gov.ua
    Карта погоды на 30 мая

    В среду, 31 мая, также будут дожди с грозами. Переменная облачность будет в Херсонской и Запорожской областях, там же без осадков. Температура воздуха по всей стране будет колебаться в районе 27-29 градусов тепла. Ночью — 13-15 градусов тепла. 

    meteo.gov.ua
    Карта погоды на 31 мая

    Ранее сообщалось, что сильные ливни затопили в Закарпатье 100 домохозяйств. Также сообщалось, что 21 мая во Львове выпало 30% от месячной нормы осадков.

    Смотрите также: Мусорные реки во Львове

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