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    Общество

    Погода на выходные: тепло и грозы

    (обновлено: )69
    Одесситам на выходные синоптики прогнозируют переменную облачность. В Киеве без осадков, температура воздуха днем от + 21 до 23 градусов, ночью от +11 до +13.
    Лето в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Синоптики прогнозируют на выходные теплую погоду. В некоторых областях ожидаются дожди и шквалы, сообщает Укргидрометцентр.

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    В субботу, 10 июня жителей западных областей ожидают осадки, температура воздуха от +21 до +25 градусов тепла, ночью от +10 до +13 градусов. На востоке также будет дождливая погода, однако будет теплее, температура воздуха днем  от +22  до 27 градусов тепла, ночью от +12 до +17 градусов.  На севере осадков не прогнозируется, однако здесь будет холоднее, чем в других областях. Температура воздуха днем от +20 до 24 градусов, ночью от +11 до +13. Жителей юга ожидает теплая погода, температура воздуха днем от + 25 до + 27 градусов, ночью + 15 до +18 градусов. Одесситам на выходные синоптики прогнозируют переменную облачность.

    В Киеве без осадков, температура воздуха днем от + 21 до 23 градусов, ночью от +11 до +13.

    Так, 11 июня, дождливая погода останется лишь в западных областях, температура воздуха днем от +20 до +25 градусов тепла. В восточных областях температура воздуха днем от + 21 одного до +26 градусов, ночью холоднее от +11 до +13 градусов тепла.  На севере столбик термометра поднимется от +23 до +25 градусов, ночью от +10 до +15 градусов тепла. На юге без осадков, температура от +22 до +27 градусов.

    В столице синоптики предвещают потепление, температура днем от +23 до +25, ночью +14 до +16 градусов.

    Напомним, в конце мая в Украине испортилась погода.

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