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    Киев

    ЧП в киевском метро: упавшую на рельсы женщину госпитализировали

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    В КП "Киевский метрополитен" сообщили, что движение поездов в столичной подземке восстановлено в обычном режиме. Пострадавшую женщину госпитализировали.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Оstro.org

    КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. Женщину, упавшую на рельсы на станции метро "Площадь Льва Толстого", госпитализировали, сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

    Ранее сообщалось, что в результате падения человека на рельсы станция "Площадь Льва Толстого" была закрыта на вход. Также было ограничено движение по "синей" ветке столичной подземки. 

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    "Внимание! Движение поездов в обычном режиме. Пострадавшую забрала скорая", — говорится в сообщении метрополитена. 

    О тяжести травм пострадавшей и о причинах произошедшего пока не сообщается.

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