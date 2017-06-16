ЧП в киевском метро: упавшую на рельсы женщину госпитализировали

КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. Женщину, упавшую на рельсы на станции метро "Площадь Льва Толстого", госпитализировали, сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

Ранее сообщалось, что в результате падения человека на рельсы станция "Площадь Льва Толстого" была закрыта на вход. Также было ограничено движение по "синей" ветке столичной подземки.

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"Внимание! Движение поездов в обычном режиме. Пострадавшую забрала скорая", — говорится в сообщении метрополитена.

О тяжести травм пострадавшей и о причинах произошедшего пока не сообщается.