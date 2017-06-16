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    Киев

    Женщина попала под поезд на станции метро "Льва Толстого" в Киеве

    (обновлено: )20
    В результате происшествия станцию закрыли на вход. О состоянии потерпевшей на данный момент официальной информации пока нет.
    Станция метро Площадь Льва Толстого
    Сайт Киевского метрополитена

    КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. В Киеве на станции метро "Площадь Льва Толстого" под поезд попала женщина, сообщил журналист Осман Пашаев.

    "Станция метро пл. Льва Толстого. Женщина попала под поезд. Станция закрыта на вход", — написал он на своей странице в Facebook, добавив, что не располагает информацией о состоянии женщины. 

    Смотрите также: ДТП в Киеве: эвакуатор протаранил мост у метро "Левобережная"

    Пашаев также опубликовал видео с места ЧП (см. здесь). 

    На днях сообщалось о перекрытии станции метро "Театральная" из-за сообщения о минировании. 

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