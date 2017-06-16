Женщина попала под поезд на станции метро "Льва Толстого" в Киеве

КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. В Киеве на станции метро "Площадь Льва Толстого" под поезд попала женщина, сообщил журналист Осман Пашаев.

"Станция метро пл. Льва Толстого. Женщина попала под поезд. Станция закрыта на вход", — написал он на своей странице в Facebook, добавив, что не располагает информацией о состоянии женщины.

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Пашаев также опубликовал видео с места ЧП (см. здесь).

На днях сообщалось о перекрытии станции метро "Театральная" из-за сообщения о минировании.