На киевской станции метро отказались убирать "георгиевскую ленту"

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КИЕВ, 15 июн — РИА Новости. Киевский метрополитен готов убрать со станции "Героев Днепра" запрещенную в Украине георгиевскую ленту после соответствующего решения городского совета, сообщила в четверг пресс-секретарь предприятия Наталья Макогон.

"Киевский метрополитен — коммунальное предприятие. Мы выполняем решение, которое принимает город. Например, когда был введен закон о декоммунизации, Киевсовет принимал решение и устанавливал четкий перечень объектов и станций, на которых необходимо провести работы. Поэтому, если Киевсовет примет решение, конечно, мы физически будем проводить работы. Но самостоятельно мы как предприятие такие решения принимать не компетентны", — цитирует слова Макогон агентство "Укринформ".

По ее словам, в настоящее время только на одной станции метро — "Героев Днепра" — размещена георгиевская лента.

В четверг в Украине вступил в силу закон "о запрете изготовления и пропаганды" георгиевской ленты.

Накануне документ был опубликован в официальной прессе. Ранее его подписал президент Украины Петр Порошенко.

Согласно документу, публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображение влекут за собой наложение штрафа от 50 (850 грн) до 150 (2550 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией георгиевской ленты или предметов, содержащих ее изображение. Такие же действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, а также изготовление или распространение георгиевской ленты или ее изображения, влекут за собой наложение штрафа от 150 (2550 грн) до 300 (5100 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест на срок до 15 суток с конфискацией георгиевской ленты.

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В мае 2015 года в Украине вступил в силу закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.