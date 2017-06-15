наверх
15.06.201719:18
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киеве одна из станций метро будет принимать только участников гей-парада

    Тема:

    Киев в преддверии гей-парада (144)

    15602
    По информации "Киевпрайда", название станции, которая будет принимать участников марша после его завершения, из соображений безопасности назовут позже.
    Место сбора участников гей-парада в Киеве
    Киевпрайд

    КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Организаторы гей-парада в Киеве определились с маршрутом отхода участников мероприятия с места события. Для этого вход на одну из станций временно ограничат — будут пропускать исключительно тех, кто будет возвращаться с акции, сообщается на сайте "Киевпрайда".

    Стычки на марше ЛГБТ-сообщества в Харькове
    hromadske.kharkiv.ua
    Толерантность по-украински. Непростая история гей-прайдов

    "После окончания Марша, основным способом отхода будет метро: станция заранее будет закрыта и будет работать только участников Марша. Как на самой станции, так и в вагонах и вдоль всего маршрута движения поездов будет усилено присутствие стражей порядка. Вас будут сопровождать волонтеры безопасности, к которым можно будет обратиться за дополнительной информацией и которые скоординируют в непредвиденных ситуациях", — говорится в сообщении.

    Название станции, которая будет принимать участников марша после его завершения, из соображений безопасности назовут позже.

    Читайте также: Так и живем. Марш ЛГБТ и много-много маршей против ЛГБТ

    Представители ЛГБТ-сообщества неоднократно проводили акции в Киеве и других городах Украины, в ходе которых у сторонников расширения прав секс-меньшинств часто возникали конфликты с их оппонентами. В июне 2015 года на "Марше равенства" в Киеве, в котором приняли участие около 300 человек, в ходе столкновений пострадали 11 полицейских и несколько участников акции. На марше в 2016 году был избит один участник.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    "Прямая линия" с президентом РФ В. Путиным
    "Прямая линия" с Владимиром Путиным
    Трансляция "Прямой линии с Владимиром Путиным"
    Киев - Донбасс. Конец АТО?
    Зорян Кись
    Киев в преддверии гей-парада
    Флаг Евросоюза
    Европа открывает для украинцев свои границы