В Киеве одна из станций метро будет принимать только участников гей-парада

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Организаторы гей-парада в Киеве определились с маршрутом отхода участников мероприятия с места события. Для этого вход на одну из станций временно ограничат — будут пропускать исключительно тех, кто будет возвращаться с акции, сообщается на сайте "Киевпрайда".

"После окончания Марша, основным способом отхода будет метро: станция заранее будет закрыта и будет работать только участников Марша. Как на самой станции, так и в вагонах и вдоль всего маршрута движения поездов будет усилено присутствие стражей порядка. Вас будут сопровождать волонтеры безопасности, к которым можно будет обратиться за дополнительной информацией и которые скоординируют в непредвиденных ситуациях", — говорится в сообщении.

Название станции, которая будет принимать участников марша после его завершения, из соображений безопасности назовут позже.

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Представители ЛГБТ-сообщества неоднократно проводили акции в Киеве и других городах Украины, в ходе которых у сторонников расширения прав секс-меньшинств часто возникали конфликты с их оппонентами. В июне 2015 года на "Марше равенства" в Киеве, в котором приняли участие около 300 человек, в ходе столкновений пострадали 11 полицейских и несколько участников акции. На марше в 2016 году был избит один участник.