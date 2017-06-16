Первые экспериментальные взрывы в метро Днепра

Испытание прошло на перегоне между станциями "Вокзальная" и "Театральная" на глубине 48 метров. Взрывные работы не превысили технических норм и по уровню колебаний уложились в показатели трамвая. Они помогут отследить геологические изменения и скорректировать дальнейший ход достройки метрополитена.

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Теперь метростроевцы готовятся к следующим взрывным работам и уборке породы. Специфика развития метро в Днепре — это сложные грунты и подземные воды. Кроме того, в центральной части города расположено немало исторических памятников.

Ранее пресс-служба Днепровского горсовета сообщила, что в Днепре началась активная фаза достройки метрополитена, в связи с чем в четверг в городе был осуществлен первый за 20 лет экспериментальный подземный взрыв.