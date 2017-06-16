В Днепре возобновили строительство метро, планируют три новых станции

КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. В Днепре началась активная фаза достройки метрополитена, в связи с чем в четверг в городе был осуществлен первый за 20 лет экспериментальный подземный взрыв, сообщает пресс-служба Днепровского горсовета.

Первый взрыв прогремел в 18.33 вечера четверга и длился 7 секунд. Испытание прошло на перегоне между станциями "Вокзальная" и "Театральная" на глубине 48 метров. Взрывные работы должны помочь отследить геологические изменения и скорректировать дальнейший ход достройки метрополитена.

Устройство, вызывающее взрыв, в действие привел лично мэр города Борис Филатов. Начало активной фазы работ он назвал историческим событием для Днепра.

"Наконец мы сдвинули этот процесс с мертвой точки. До этого были подготовительные работы. Это — первый пробный взрыв. Впереди еще два. Главное, чтобы все требования техники безопасности и комфорта горожан были соблюдены. Я очень рад. Надеюсь, что удастся наверстать трехмесячную задержку в выполнении контракта, войти в согласованные сроки и город получит долгожданное многострадальное метро", — сказал Филатов.

Сейчас метростроевцы готовятся к следующим взрывным работам и уборке породы.

Как отмечается, на минувшей неделе начался первый этап строительства внешней инфраструктуры для будущих станций днепровской подземки. Сдать комплекс в эксплуатацию планируется в сентябре 2021 года.

Строить метрополитен в Днепре начали еще в 1980 году. 22 года назад запустить удалось лишь шесть станций общей протяженностью более 7 км. Это — самый короткий подземный маршрут в Европе. После достройки станций "Центральная", "Театральная" и "Музейная", предусмотренных контрактом между мэрией и турецкой компанией Limak, общая длина подземки достигнет уже 11,1 км.

Ранее сообщалось, что новая ветка киевского метро, которая будет вести на Троещину, будет иметь 14 станций, три из которых будут пересадочными.