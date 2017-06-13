Метро "Театральная" в Киеве "заминировали", станция закрыта

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. Во вторник вечером станцию метрополитена "Театральная" в Киеве закрыли после анонимного сообщения о минировании, сообщается на странице КП "Киевский метрополитен" в соцсети Facebook.

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"По "Театральной" анонимный звонок о минировании. Закрываем станцию для проверки. Пересадка также не будет работать", — сообщается на странице КП "Киевский метрополитен".

Напомним, 8 июня В метрополитене Киева на станции "Аадемгородок" человек попал под поезд.