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    Киев

    Метро "Театральная" в Киеве "заминировали", станция закрыта

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    В метрополитене сообщили, что по станции "Театральной" был анонимный звонок о минировании: "Закрываем станцию для проверки. Пересадка также не будет работать".
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    Сайт КГГА

    КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. Во вторник вечером станцию метрополитена "Театральная" в Киеве закрыли после анонимного сообщения о минировании, сообщается на странице КП "Киевский метрополитен" в соцсети Facebook.

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    "По "Театральной" анонимный звонок о минировании. Закрываем станцию для проверки. Пересадка также не будет работать", — сообщается на странице КП "Киевский метрополитен".

    Напомним, 8 июня В метрополитене Киева на станции "Аадемгородок" человек попал под поезд.

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