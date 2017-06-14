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    В Киеве произошла стрельба: двое ранены

    (обновлено: )20910
    Как сообщается, полиция Киева разыскивает злоумышленника, стрелявшего во время дорожного конфликта. Происшествие произошло ночью в Дарницком районе: в результате двое мужчин получили ранения.
    Автомобиль патрульной полиции. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 14 июн — РИА Новости. Два человека получили ранения в Дарницком районе Киева в результате стрельбы в ночь на среду, полиция разыскивает стрелявшего, сообщила пресс-служба управления полиции Киева.

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    "Полиция Киева разыскивает злоумышленника, стрелявшего во время дорожного конфликта… Происшествие произошло ночью в Дарницком районе: в результате двое мужчин получили ранения", — говорится в сообщении полиции.

    Как отметили в пресс-службе, в полицию поступило сообщение о выстрелах на проспекте Бажана. "На месте происшествия 21-летний водитель ВАЗ-2104 рассказал правоохранителям, что около моста во время дорожного конфликта водитель Chery Tiggo достал пистолет и выстрелил несколько раз в его направлении", — сообщили в полиции.

    По данным пресс-службы, в результате пассажиры ВАЗ-2104 получили травмы и были доставлены в больницу, у одного ранение бедра, у другого — плеча и грудной клетки. На месте происшествия правоохранители изъяли гильзы, вид оружия установят в ходе экспертизы.

    "Решается вопрос об открытии уголовного производства. Предварительная квалификация — части четвертой статьи 296 (хулиганство)", — добавили в ведомстве.

    Напомним, в Одессе таксист нанес четыре удара ножом пассажиру.

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