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    "Кратовский стрелок" оставил предсмертную записку - источник

    (обновлено: )241
    Автор предсмертной записки, Игорь Зенков, жалуется в ней на усталость от жизни. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, по тексту можно сделать вывод, что он был психологически нестабилен и подавлен.
    Ситуация в поселке Кратово Московской области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. На месте спецоперации по ликвидации "кратовского стрелка" обнаружена предсмертная записка. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

    Ситуация в поселке Кратово Московской области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ликвидация "кратовского стрелка" под Москвой. Спецоперация силовиков

    "Там действительно нашли предсмертную записку", — сказал собеседник агентства.

    Источник не раскрыл ее дословный текст, однако отметил, что ее автор, Игорь Зенков, жалуется в ней на усталость от жизни.

    "Он написал, что устал от жизни. По тексту можно сделать вывод, что он был психологически нестабилен и подавлен", — сказал собеседник агентства.

    РИА Новости пока не располагает официальным комментарием правоохранительных органов.

    Житель подмосковного поселка Кратово, экс-сотрудник МЧС Игорь Зенков в субботу вечером из окна своего дома открыл огонь по прохожим, а затем несколько часов отстреливался от силовиков и забрасывал их гранатами. После полуночи "стрелок" был ликвидирован, его жертвами стали четыре человека, еще двое были госпитализированы, в ходе противостояния несколько силовиков получили легкие ранения.

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