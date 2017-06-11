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    Россия

    МВД России подтверждает ликвидацию "кратовского стрелка"

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    По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, злоумышленника удалось обнаружить в ходе совместных слаженных действий сотрудников МВД России и Росгвардии. При задержании он оказал активное сопротивление и был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов.
    Ситуация в поселке Кратово Московской области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Устроивший стрельбу в подмосковном Кратово мужчина ликвидирован, сообщил РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

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    "Злоумышленника удалось обнаружить в ходе совместных слаженных действий сотрудников МВД России и Росгвардии. При задержании он оказал активное сопротивление и был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов", — сообщила официальный представитель МВД РФ.

    В ГУМВД по Московской области ранее сообщили, что мужчина открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья с территории своего дома в поселке Кратово Раменского района. Погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе "убийство двух и более лиц" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

    Неделей ранее в Тверской области электрик застрелил из зарегистрированного на его имя ружья девять человек.

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