На вокзале в Мюнхене произошла стрельба, ранен полицейский

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Один человек ранен в результате стрельбы на вокзале в Мюнхене, передает во вторник телеканал N24.

Городское железнодорожное сообщение приостановлено, причины случившегося пока не называются.

В полиции подтвердили эту информацию. Стрельба произошла на станции "Унтенфоринг" (Unterföhring). На странице полиции Мюнхена в Twitter сообщается, что вокзал оцеплен.

Злоумышленник выстрелил в женщину-полицейского при проверке документов в поезде в Мюнхене, она получила тяжелое ранение, пострадали еще четыре человека, сообщает газета Münchener Tageszeitung.

Предполагаемый преступник вырвал оружие из рук женщины-полицейского и открыл беспорядочную стрельбу, сообщает журналист издания с места событий.

Представитель полиции заявил, что правоохранители исходят из информации об одном пострадавшем, на месте работают медики. По информации таблоида BILD, стрелявший задержан.

Напомним, в конце июля 2016 года в районе крупного мюнхенского торгового центра "Олимпия" в результате стрельбы девять человек погибли, 35 получили ранения и серьезные травмы.

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Полицейские сообщили, что стрелял 18-летний выходец из Ирана, родившийся и проживший всю жизнь в Мюнхене. По данным полиции, стрелок действовал один и впоследствии покончил с собой.