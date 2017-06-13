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    На вокзале в Мюнхене произошла стрельба, ранен полицейский

    (обновлено: )73
    В результате стрельбы на вокзале ранен один человек, городское железнодорожное сообщение приостановлено. Причины случившегося не называются.
    Стрельба в Мюнхене
    @muctvpolizei

    КИЕВ, 13 июн — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Один человек ранен в результате стрельбы на вокзале в Мюнхене, передает во вторник телеканал N24.

    Городское железнодорожное сообщение приостановлено, причины случившегося пока не называются.

    В полиции подтвердили эту информацию. Стрельба произошла на станции "Унтенфоринг" (Unterföhring). На странице полиции Мюнхена в Twitter сообщается, что вокзал оцеплен.

    Злоумышленник выстрелил в женщину-полицейского при проверке документов в поезде в Мюнхене, она получила тяжелое ранение, пострадали еще четыре человека, сообщает газета Münchener Tageszeitung.

    Предполагаемый преступник вырвал оружие из рук женщины-полицейского и открыл беспорядочную стрельбу, сообщает журналист издания с места событий.

    Представитель полиции заявил, что правоохранители исходят из информации об одном пострадавшем, на месте работают медики. По информации таблоида BILD, стрелявший задержан.

    Напомним, в конце июля 2016 года в районе крупного мюнхенского торгового центра "Олимпия" в результате стрельбы девять человек погибли, 35 получили ранения и серьезные травмы.

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    Полицейские сообщили, что стрелял 18-летний выходец из Ирана, родившийся и проживший всю жизнь в Мюнхене. По данным полиции, стрелок действовал один и впоследствии покончил с собой.

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