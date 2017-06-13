На вокзале в Мюнхене произошла стрельба, ранен полицейский

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Один человек ранен в результате стрельбы на вокзале в Мюнхене, передает во вторник телеканал N24.
Городское железнодорожное сообщение приостановлено, причины случившегося пока не называются.
В полиции подтвердили эту информацию. Стрельба произошла на станции "Унтенфоринг" (Unterföhring). На странице полиции Мюнхена в Twitter сообщается, что вокзал оцеплен.
#Eil: #Schießerei in S-Bahnhof bei #München. Mindestens eine verletzte Polizistin. Quelle: Polizei München. 😢 #Unterföhring pic.twitter.com/G15gwwxjgm— Dora Bromberger (@DoraBromberger) 13 июня 2017 г.
Злоумышленник выстрелил в женщину-полицейского при проверке документов в поезде в Мюнхене, она получила тяжелое ранение, пострадали еще четыре человека, сообщает газета Münchener Tageszeitung.
#Unterfoehring Bahnhof weiträumig gesperrt. Schwer bewaffnete Polizei. Zuvor Hubschrauber im Einsatz. pic.twitter.com/vIh5Cewuby— Sebastian Dorn (@Seb_Dorn) 13 июня 2017 г.
Предполагаемый преступник вырвал оружие из рук женщины-полицейского и открыл беспорядочную стрельбу, сообщает журналист издания с места событий.
Представитель полиции заявил, что правоохранители исходят из информации об одном пострадавшем, на месте работают медики. По информации таблоида BILD, стрелявший задержан.
Напомним, в конце июля 2016 года в районе крупного мюнхенского торгового центра "Олимпия" в результате стрельбы девять человек погибли, 35 получили ранения и серьезные травмы.
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Полицейские сообщили, что стрелял 18-летний выходец из Ирана, родившийся и проживший всю жизнь в Мюнхене. По данным полиции, стрелок действовал один и впоследствии покончил с собой.