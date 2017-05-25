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    Луценко возмущен "милосердными решениями" Печерского суда

    Тема:

    Всеукраинская облава на налоговиков (12)

    (обновлено: )27611
    Генпрокурор намекнул, что у Печерского суда, который рассматривает дела задержанных вчера экс-чиновников Миндоходов, могут быть "проблемы" в связи с вынесенными решениями.
    Юрий Луценко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Юрий Луценко удивлен решениями Печерского районного суда Киева, который освободил нескольких задержанных экс-налоговиков из-под стражи, изменив им меру пресечения.

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    Генпрокурор намекнул, что у Печерского суда, который рассматривает дела задержанных вчера экс-чиновников Миндоходов, могут быть "проблемы" в связи с вынесенными решениями.

    "Еще одно милосердное решение и я начну переживать за пожарное состояние на Печерске", – написал Луценко на своей странице в Facebook.

    В среду более двух тысяч правоохранителей провели 454 обыска в 15 областях Украины и задержали 23 действующих и бывших руководителей Налоговой службы. Им инкриминируют участие в схеме, разработанной бывшим главой Миндоходов и сборов Александром Клименко — так называемых "налоговых площадках".

    Печерский суд ранее отпустил экс-начальника налоговой службы в Луганской области Александра Антипова под залог в размере 15 млн грн. Также сообщалось, что суд отпустил ранее задержанного экс-начальника налоговой службы Святошинского района Киева Юрия Мостипана. Кроме того, суд выпустил под залог в размере 12 млн грн бывшего главу налоговой службы в Полтавской области Владимира Задорожного.

    Также Печерский районный суд избрал бывшему начальнику Дарницкой налоговой администрации в Киеве Юрию Кравченку меру пресечения в виде залога в размере 1 млн гривен.

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