Луценко возмущен "милосердными решениями" Печерского суда

КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Юрий Луценко удивлен решениями Печерского районного суда Киева, который освободил нескольких задержанных экс-налоговиков из-под стражи, изменив им меру пресечения.

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Генпрокурор намекнул, что у Печерского суда, который рассматривает дела задержанных вчера экс-чиновников Миндоходов, могут быть "проблемы" в связи с вынесенными решениями.

"Еще одно милосердное решение и я начну переживать за пожарное состояние на Печерске", – написал Луценко на своей странице в Facebook.

В среду более двух тысяч правоохранителей провели 454 обыска в 15 областях Украины и задержали 23 действующих и бывших руководителей Налоговой службы. Им инкриминируют участие в схеме, разработанной бывшим главой Миндоходов и сборов Александром Клименко — так называемых "налоговых площадках".

Печерский суд ранее отпустил экс-начальника налоговой службы в Луганской области Александра Антипова под залог в размере 15 млн грн. Также сообщалось, что суд отпустил ранее задержанного экс-начальника налоговой службы Святошинского района Киева Юрия Мостипана. Кроме того, суд выпустил под залог в размере 12 млн грн бывшего главу налоговой службы в Полтавской области Владимира Задорожного.

Также Печерский районный суд избрал бывшему начальнику Дарницкой налоговой администрации в Киеве Юрию Кравченку меру пресечения в виде залога в размере 1 млн гривен.