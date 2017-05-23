Киевляне несут цветы к посольству Великобритании

КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. Под посольством Великобритании в Киеве появились букеты цветов в память о погибших во время вчерашнего террористического акта в Манчестере. Об этом сообщает Depo.Киев.

"В моей стране вчера произошел страшный теракт. Это была позорная атака на молодежь, которая наслаждалась музыкальным концертом. Мои искренние соболезнования семьям и близком пострадавших. Великобритания никогда не поддастся терроризму", – прокомментировала событие Джудит Гоф, посол Великобритании в Украине.

Посетил посольство Великобритании в Киеве, чтобы почтить память погибших, и премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Напомним, взрыв прогремел в концертном комплексе стадиона "Манчестер Арена" в понедельник, 22 мая, около 22:30 по местному времени. Завершался концерт певицы Арианы Гранде, на котором присутствовало несколько тысяч человек, в том числе много детей и подростков.

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Полиция заявила, что рассматривает произошедшее как "террористический инцидент". По последним данным, в больницах остаются 59 человек. Погибли 22 человека, в том числе дети.