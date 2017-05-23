наверх
23.05.201715:57
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Киев

    Киевляне несут цветы к посольству Великобритании

    Тема:

    Кровавый теракт в Манчестере (102)

    (обновлено: )4301
    Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф отметила, что это была позорная атака на молодежь, которая наслаждалась музыкальным концертом. Она также выразила искренние соболезнования семьям и близком пострадавших.
    Киевляне несут цветы к посольству Великобритании
    Екатерина Лизунова/ Depo.ua

    КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. Под посольством Великобритании в Киеве появились букеты цветов в память о погибших во время вчерашнего террористического акта в Манчестере. Об этом сообщает Depo.Киев.

    "В моей стране вчера произошел страшный теракт. Это была позорная атака на молодежь, которая наслаждалась музыкальным концертом. Мои искренние соболезнования семьям и близком пострадавших. Великобритания никогда не поддастся терроризму", – прокомментировала событие Джудит Гоф, посол Великобритании в Украине.

    Посетил посольство Великобритании в Киеве, чтобы почтить память погибших, и премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

    Напомним, взрыв прогремел в концертном комплексе стадиона "Манчестер Арена" в понедельник, 22 мая, около 22:30 по местному времени. Завершался концерт певицы Арианы Гранде, на котором присутствовало несколько тысяч человек, в том числе много детей и подростков.

    Смотрите также: Теракт на стадионе в Манчестере: кадры с места ЧП

    Полиция заявила, что рассматривает произошедшее как "террористический инцидент". По последним данным, в больницах остаются 59 человек. Погибли 22 человека, в том числе дети.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Отряд спецназначения полиции возле стадиона "Манчестер Арена"
    Кровавый теракт в Манчестере
    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    Украина и Россия: визовый вопрос
    Петр Порошенко. Архивное фото
    75% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    Мощный ливень во Львове
    Невыносимый мусор Львова