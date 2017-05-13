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    Киев

    Киевское метро в субботу будет работать на три часа дольше

    Тема:

    Евровидение-2017. В ожидании финала (58)

    (обновлено: )8
    Согласно информации, будут организованы перевозки на маршрутах, которые проходят возле станций метрополитена, после прохождения последних поездов метрополитена.
    Одна из станций киевского метрополитена. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. В ночь с 13 на 14 мая работа метрополитена и наземного общественного транспорта будет продлена на три часа. Такие меры приняты ради обеспечения перевозки зрителей Евровидения.

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    Так, будут организованы перевозки на маршрутах, которые проходят возле станций метрополитена, после прохождения последних поездов метрополитена, а именно:

    троллейбусных — №№3, 5, 8, 12, 14, 18, 23, 24, 26, 30, 37, 41, 45, 50к;

    трамвайных — №№1, 3, 8, 12, 14, 28, 33;

    автобусных обычного режима движения — №№ 18, 20, 37, 45, 46, 48, 62, 72, 99, 101;

    автобусных в режиме маршрутного такси — №№ 150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 193, 208, 220, 433, 457, 500, 502, 516, 530, 537, 586.

    Также работа фуникулера будет продлена до 02:30 в ночь с 13 на 14 мая.

    Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко проинспектировал реконструированную станцию метро "Левобережная" и территорию, прилегающую к Международному выставочному центру.

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