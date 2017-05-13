Киевское метро в субботу будет работать на три часа дольше

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. В ночь с 13 на 14 мая работа метрополитена и наземного общественного транспорта будет продлена на три часа. Такие меры приняты ради обеспечения перевозки зрителей Евровидения.

Так, будут организованы перевозки на маршрутах, которые проходят возле станций метрополитена, после прохождения последних поездов метрополитена, а именно:

троллейбусных — №№3, 5, 8, 12, 14, 18, 23, 24, 26, 30, 37, 41, 45, 50к;

трамвайных — №№1, 3, 8, 12, 14, 28, 33;

автобусных обычного режима движения — №№ 18, 20, 37, 45, 46, 48, 62, 72, 99, 101;

автобусных в режиме маршрутного такси — №№ 150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 193, 208, 220, 433, 457, 500, 502, 516, 530, 537, 586.

Также работа фуникулера будет продлена до 02:30 в ночь с 13 на 14 мая.

Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко проинспектировал реконструированную станцию метро "Левобережная" и территорию, прилегающую к Международному выставочному центру.