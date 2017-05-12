На бюджет Евровидения можно было провести три конкурса - глава жюри

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. На бюджет Евровидения можно было бы провести "три подобных конкурса", сообщил председатель украинского жюри конкурса, поэт Юрий Рыбчинский.

"Меня возмущает еще один факт… Это то, что за нынешний бюджет Евровидения можно было бы провести три подобных конкурса. Не знаю, куда смотрит наша прокуратура, но это же на поверхности — коррупционная составляющая этого конкурса. Например, в прошлом году в Стокгольме подобный конкурс провели за 9 миллионов евро. И достаточно прилично. В Эстонии когда-то потратили 12 миллионов евро. Но такие цифры, как у нас, многим странам даже не снились. Нищий народ в Европе — и самое дорогое Евровидение", — цитирует Рыбчинского издание "Зеркало недели".

По данным издания, бюджет Евровидения-2017 в Киеве составляет около 30 миллионов евро.

По его словам, для конкурса не были построены концертные залы, а "в монопольном зале "Украина" — совершенно дикая аренда". "Да, на футбольном "Евро-2012" тоже, не сомневаюсь, была коррупционная составляющая. Но тогда хотя бы были построены дороги, реконструированы стадионы. И это все осталось Украине", — подчеркнул Рыбчинский.

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Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Столица Украины уже принимала Евровидение — в 2005 году после победы на конкурсе в Стамбуле годом ранее певицы Русланы.