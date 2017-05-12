Председателя украинского жюри Евровидения не пригласили посмотреть шоу

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КИЕВ, 12 мая — РИА Новости. Председатель украинского жюри конкурса Евровидение-2017, поэт Юрий Рыбчинский сообщил, что его не пригласили ни на "красную дорожку", ни на шоу в Международном выставочном центре.

"Меня не то, что на "красную дорожку" не пригласили, мне пока вообще не было — как такового – даже приглашения на сам конкурс Евровидение. Разве мне за этим нужно обращаться к организаторам? Что можно говорить, если Джамалу (победительницу Евровидения-2016 — ред.) не пустили на "красную дорожку". В какой стране подобное было? Человек выиграл Евровидение и благодаря ему проходит сам конкурс. Но этого артиста не пускают на "красную дорожку", на церемонию открытия. Это же какой-то театр абсурда. И мы, увы, в этом "театре" занимаем пока первое место", — цитирует слова Рыбчинского "Зеркало недели".

Он добавил, что жюри оценивает выступления конкурсантов "по монитору" и не уверен, что ему удастся увидеть конкурс вживую.

"В жюри пять человек: Яна Прядко, Серж Гагарин, София Тарасова, Сергей Грачев и я. Работаем. Но с нами не заключены никакие договора. Мы не знаем даже – на каких началах работаем. Бесплатно или за деньги? Хотя я работаю в жюри не первый раз, и всегда такая работа считается оплачиваемой", — сказал Рыбчинский.

В состав жюри от Украины входят Рыбчинский, певица и участница конкурса "Детское Евровидение-2013" София Тарасова, композитор и аранжировщик Сергей Грачев, музыкальный продюсер Яна Прядко и радиоведущий и продюсер Серж Гагарин.

В Киеве в четверг вечером состоялся второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2017, после которого стали известны имена всех финалистов.

Таким образом, в финале, который пройдет 13 мая, выступят конкурсанты из 26 стран (представители стран "Большой пятерки", а также страны-хозяйки): Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра, Бельгии, Болгарии, Белоруссии, Хорватии, Венгрии, Дании, Румынии, Израиля, Норвегии, Нидерландов, Австрии, Великобритании, Франции, Германии, Испании, Италии и Украины.

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Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Столица Украины уже принимала Евровидение — в 2005 году после победы на конкурсе в Стамбуле годом ранее певицы Русланы.