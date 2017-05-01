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    Open Podil 2017: на Контрактовой сыграют джаз на украинских народных инструментах

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    В эфире радиостанции "Голос Столицы" режиссер культурно-художественного проекта Open Podil 2017 Мария Кононова заявила, что каждый день фестиваля будет посвящен отдельной теме.
    Фестиваль Open Podil 2017 на Контрактовой площади в Киеве
    Facebook «Open Podil 2017»

    КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. Праздник на Подоле. В воскресенье, 30 апреля, в столице на Контрактовой площади стартовал культурно-художественный проект Open Podil 2017. Действо организовано Государственным агентством продвижения культуры Украины при поддержке Киевской городской государственной администрации. Как отмечают организаторы, развлекательная зона на Контрактовой площади будет работать в течение 16 дней вплоть до 14 мая. Первую неделю объявили украинской, а вторую — европейской.

    Открытие фан-зоны к Евровидению-2017 в Киеве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Открытие фан-зоны к Евровидению-2017 на Софиевской площади в Киеве

    Подробнее о том, что происходит на Контрактовой площади, рассказала режиссер культурно-художественного проекта Мария Кононова в эфире радиостанции "Голос Столицы".

    "У нас будут представлены абсолютно все направления культуры: и музыка, и танец, и цирковое искусство. Также у нас работает детская зона. Каждый день у нас посвящен отдельной теме. Сегодня день джаза. У нас выступает национальный оркестр народных инструментов Украины с непривычной для них джазовой программой. Это джазовые хиты в обработках украинских композиторов исполненные на украинских народных инструментах", — сообщила режиссер проекта.

    Напомним, Евровидение-2017 пройдет в Киеве. Участие в конкурсе примут исполнители из 42 стран. Первый и второй полуфиналы пройдут 9 и 11 мая, финал – 13 мая. Представлять Украину на Евровидении будет рок-группа О.Torvald.

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