В Киеве разгорелся скандал вокруг вывески "Холокост кабаре" возле синагоги

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. В столице на известном концертном клубе "Bel etage", который расположен близ центральной синагоги, появилась вывеска "Холокост кабаре", сообщают на странице главного раввина Украины Моше Асмана в Facebook.

"Вот эту жуть (не нахожу слова как это назвать) повесили в центре Киева вчера, в день памяти жертв Холокоста, в городе, где находится Бабий Яр, напротив центральной синагоги! И продаются билеты на пятничное представление. Кому нужна эта провокация, я не знаю, но заявляю, что мы, еврейская община, сделаем всё чтобы убрать эту провокацию немедленно", — говорится в сообщении, к которому прикреплено фото вывески.

Вместе с тем директор департамента культуры КГГА Диана Попова сообщила, что "неуважения к кому-то в самой вывеске нет".

"Она находится на частной территории. И оскорблений не несет. Я понимаю ситуативное возмущение еврейских общин, но в слове "кабаре" нет и намека на неуважения к слову "холокост". Наоборот, насколько я знаю, хотя сама премьеры еще не видела, в данном случае будет актуализироваться вопрос о том, что такое холокост и какое он занимает трагическое место в украинской истории", — цитирует Попову "Сегодня".

Она уточнила, что данный инцидент — манипуляция.

Позднее стало известно, что вывеску, вокруг которой разгорелся скандал, демонтировали.

"Холокост кабаре" — спектакль по одноименной пьесе канадского драматурга Джонатана Гарфинкеля. В основе произведения — реальный судебный процесс над гражданином США украинского происхождения Иваном Демьянюком, который в годы Второй мировой войны работал охранником в нацистских концлагерях.