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    В Киеве разгорелся скандал вокруг вывески "Холокост кабаре" возле синагоги

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    Вывеска Холокост Кабаре
    Facebook Chief rabbi of Ukraine - Головний Рабин України

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. В столице на известном концертном клубе "Bel etage", который расположен близ центральной синагоги, появилась вывеска "Холокост кабаре", сообщают на странице главного раввина Украины Моше Асмана в Facebook.

    Сопредседатель Ассоциации еврейских организаций и общин Украины, член наблюдательного совета Украинского Хельсинского союза по правам человека Иосиф Зисельс.
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    "Вот эту жуть (не нахожу слова как это назвать) повесили в центре Киева вчера, в день памяти жертв Холокоста, в городе, где находится Бабий Яр, напротив центральной синагоги! И продаются билеты на пятничное представление. Кому нужна эта провокация, я не знаю, но заявляю, что мы, еврейская община, сделаем всё чтобы убрать эту провокацию немедленно", — говорится в сообщении, к которому прикреплено фото вывески.

    Вместе с тем директор департамента культуры КГГА Диана Попова сообщила, что "неуважения к кому-то в самой вывеске нет".

    "Она находится на частной территории. И оскорблений не несет. Я понимаю ситуативное возмущение еврейских общин, но в слове "кабаре" нет и намека на неуважения к слову "холокост". Наоборот, насколько я знаю, хотя сама премьеры еще не видела, в данном случае будет актуализироваться вопрос о том, что такое холокост и какое он занимает трагическое место в украинской истории", — цитирует Попову "Сегодня".

    Она уточнила, что данный инцидент — манипуляция.

    Позднее стало известно, что вывеску, вокруг которой разгорелся скандал, демонтировали.

    "Холокост кабаре" — спектакль по одноименной пьесе канадского драматурга Джонатана Гарфинкеля. В основе произведения — реальный судебный процесс над гражданином США украинского происхождения Иваном Демьянюком, который в годы Второй мировой войны работал охранником в нацистских концлагерях.

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