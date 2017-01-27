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    Фотоленты

    Фотоитоги 27 января: День памяти жертв Холокоста, Гройсман во Львове

    (обновлено: )601
    Председатель Ассоциации евреев бывших узников гетто и концлагерей Борис Забарко и председатель Ассоциации Праведников народов мира города Киева София Яровая зажигают свечу во время Мемориальной церемонии Шесть миллионов сердец, посвященной Международному дню памяти жертв Холокоста
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    Председатель Ассоциации евреев бывших узников гетто и концлагерей Борис Забарко и председатель Ассоциации Праведников народов мира города Киева София Яровая зажигают свечу во время Мемориальной церемонии Шесть миллионов сердец, посвященной Международному дню памяти жертв Холокоста
    Председатель Ассоциации евреев бывших узников гетто и концлагерей Борис Забарко и председатель Ассоциации Праведников народов мира города Киева София Яровая зажигают свечу во время Мемориальной церемонии "Шесть миллионов сердец", посвященной Международному дню памяти жертв Холокоста.
    УНИАН
    Владимир Гройсман во Львове
    Владимир Гройсман посетил Львов. В ходе визита он заявил, что городу выделят участок для строительства мусороперерабатывающего комплекса.
    @VGroysman
    Директора ГП Чернобыльский спецкомбинат и его заместителя задержали на взятке
    Директора ГП "Чернобыльский спецкомбинат" и его заместителя задержали на взятке.
    Facebook Анатолия Матиоса
    Взрыв в многоэтажном доме в Сумах
    Вероятной причиной взрыва в многоэтажном доме в Сумах была граната.
    Facebook Виталия Гривы
    Медицинский Майдан в Винницкой области
    Жители Шаргорода Винницкой области вышли на массовую акцию под здание райгосадминистрации, протестуя из-за перепрофилирования районной больницы.
    vlasno.info
    Памятный знак Ивану Сирко в Харькове
    В Харькове облили краской памятный знак Ивану Сирко.
    ГУ НП в Харьковской области
    На месте масштабного ДТП в Польше. Всего столкнулись 72 автомобиля
    На месте масштабного ДТП в Польше. Всего столкнулись 72 автомобиля.
    twitter.com/agencjagazeta
    Визит королевы Великобритании Елизаветы на Фиджи
    Визит королевы Великобритании Елизаветы на Фиджи.
    REUTERS Toby Melville
    На Михайловской площади в Киеве освятили десять машин скорой помощи, которые Канада передала в больницы разных областей Украины
    На Михайловской площади в Киеве освятили десять машин скорой помощи, которые Канада передала в больницы разных областей Украины.
    nashkiev.ua
    Парламент Германии почтил память 72-й годовщины Холокоста и освобождения Освенцима
    Парламент Германии почтил память 72-й годовщины Холокоста и освобождения Освенцима.
    REUTERS Axel Schmidt

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    Председатель Ассоциации евреев бывших узников гетто и концлагерей Борис Забарко и председатель Ассоциации Праведников народов мира города Киева София Яровая зажигают свечу во время Мемориальной церемонии "Шесть миллионов сердец", посвященной Международному дню памяти жертв Холокоста.

    В пятницу, 27 января, в мире отмечают День памяти жертв Холокоста. Этот день был утвержден Генассамблеей ООН на заседании 1 ноября 2005 года, приуроченном 60-й годовщине освобождения узников концлагеря Освенцим 27 января 1945 года. 

    По ранним послевоенным оценкам, для наказания и уничтожения евреев и других групп населения, считавшихся неполноценными, нацисты создали около семи тысяч лагерей и гетто. 

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    В ходе рабочего визита во Львовскую область премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что вопрос мусора в первую очередь должен решать Львовский горсовет. По его словам, на перевозку львовского мусора по Украине потрачено около 100 млн грн.

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