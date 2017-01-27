Фотоитоги 27 января: День памяти жертв Холокоста, Гройсман во Львове

В пятницу, 27 января, в мире отмечают День памяти жертв Холокоста. Этот день был утвержден Генассамблеей ООН на заседании 1 ноября 2005 года, приуроченном 60-й годовщине освобождения узников концлагеря Освенцим 27 января 1945 года.

По ранним послевоенным оценкам, для наказания и уничтожения евреев и других групп населения, считавшихся неполноценными, нацисты создали около семи тысяч лагерей и гетто.

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В ходе рабочего визита во Львовскую область премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что вопрос мусора в первую очередь должен решать Львовский горсовет. По его словам, на перевозку львовского мусора по Украине потрачено около 100 млн грн.