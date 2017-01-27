Зисельс: в Украине День памяти жертв Холокоста - трагедия каждого

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Жертв Холокоста в пятницу, 27 января, вспоминают во всем мире.

Слово "Холокост" с древнегреческого означает всесожжение и обозначает геноцид нацистами евреев и людей других национальностей во время Второй мировой войны.

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По данным историков, только в концлагере Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме с 1940-го по 1945-ый годы были замучены 1,5 миллиона человек. В целом же нацисты уничтожили около шести миллионов евреев.

Один из крупнейших нацистских концлагерей — Аушвиц-Биркенау — был освобожден именно 27 января в 1945-ом году. Первого ноября 2005 года Генеральная Ассамблея ООН своим решением утвердила 27 января Международным днем памяти жертв Холокоста. В Украине на государственном уровне его начали отмечать с 2012 года.

О том, как вспоминают жертв Холокоста в Украине, в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил сопредседатель Ассоциации еврейских организаций и общин Украины, член наблюдательного совета Украинского Хельсинского союза по правам человека Иосиф Зисельс.

(текст публикуется на языке оригинала)

Які жалобні заходи відбуваються сьогодні в Україні з нагоди вшанування пам’яті жертв Голокосту?

— Треба відзначити, що з кожним роком і до того, як Україна офіційно приєдналася до тої сукупності країн, які відзначають Міжнародний День Голокосту, було багато заходів в Україні, не тільки в Києві, і з кожним роком їх стає дедалі більше. Я саме присутній на щорічному круглому столі "Українське суспільство і пам'ять про Голокост: наукові та освітні аспекти". Ініціатором є Український центр вивчення історії Голокосту на чолі з його незмінним директором Анатолієм Подольським. Сьогодні о 12 годині в малому залі Палацу Україна відбувся захід, який організується Єврейським фондом України та Єврейським форумом України. О 14-ій годині ми відкриваємо виставку на Мельникова, 44, у Бабиному Яру. Це будинок, який було повернуто до державної власності після незаконної приватизації, там ще не відремонтовано, але в двох-трьох кімнатах вдалося якийсь порядок навести, ми там сьогодні відкриваємо виставку "Бабин Яр: історія та люди". І також я знаю ще декілька заходів, які проводять як державні, так громадські організації.

Я знаю про Львів, Одесу, Дніпропетровськ та інші міста, де відбуваються сьогодні багато заходів. Завтра відбудеться вечір, який влаштовує почесний консул Ізраїлю в Україні Олег Вишняков. Так що насичена дуже програма сьогодні-завтра в Україні. І це дуже задовольняє наші потреби в таких заходах, бо це означає, що Україна дуже повільно і суперечливо приєднується до європейської спільноти, країн, де Голокост — це вже не є тільки трагедія єврейського народу, а це універсальна трагедія Європи і світу. І кожна людина повинна відчувати це як свою власну трагедію, трагедію його родини, його сім'ї.

В самому Бабиному Яру сьогодні заплановані якісь заходи?

— Цей будинок, це колишня контора єврейського цвинтаря, який знаходиться на території Бабиного Яру. І там буде відкриватися ця виставка сьогодні о 14 годині за адресою вул. Мельникова, 44. Справа в тому, що ця дата — це дата звільнення Освенциму і безпосередньо з Бабиним Яром не пов'язана. Але один з заходів проходить сьогодні в Бабиному Ярі.

Розкажіть детальніше про акцію "Шість мільйонів сердець", яка проводиться сьогодні? Що символізують шість свічок, які запалюють в пам’ять про загиблих?

— Шість свічок символізують шість мільйонів євреїв, які загинули під час Голокосту. Цю акцію, здається, також влаштовує Єврейський фонд України. Я до неї не маю безпосереднього відношення. Знаю, що основний захід пройде з 12 години у малому залі Палацу Україна.

Я хотів би додати, що ми коли мультиплікуємо такі заходи, нам можуть заперечити, що ці розмови не допомагають, ці рефлексії. І я хочу сказати, що це гасло "Ніколи більше" — не абстрактне. Воно досить конкретне. І коли громадянське суспільство помножує такі заходи в різних країнах, це є певний тиск на держави, на керівництво держав, ООН, щоби вони шукали інструменти недопущення повторення в історії масових геноцидів. Ми знаємо, що Ліга націй, яка існувала в 20-30 роки в Європі, їй не вдалося зупинити нацизм, Гітлера, їй не вдалося зупинити диктатуру Сталіна і тоталітаризм, який розвинувся в СРСР. Але після війни, коли було створено ООН, вона так чи інакше переймалася цим питанням. І була досить невдала спроба у 1990-і роки зупинити ще одного маленького тирана, це Милошевич в Югославії. Це означає, що світ шукає засоби, як зупиняти геноциди. І ще не знайшов дуже ефективного і в той же час гуманітарного засобу. Тому ці заходи всі, які проводяться, цей тиск на урядові структури, і на міжнародні структури в пошуку таких механізмів.

Напомним, что экспер Сергей Быков сказал в эфире радиостанции Голос Столицы, что, судя по реакции на слова президента Израиля об участии ОУН в Холокосте, можно говорить об определенном расколе в украинском обществе.