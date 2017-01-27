Украина вспоминает жертв Холокоста

РИА Новости Украина

Темная страница истории

В пятницу, 27 января, в мире отмечают День памяти жертв Холокоста. Этот день был утвержден Генассамблеей ООН на заседании 1 ноября 2005 года, приуроченном 60-й годовщине освобождения узников концлагеря Освенцим 27 января 1945 года.

По ранним послевоенным оценкам, для наказания и уничтожения евреев и других групп населения, считавшихся неполноценными, нацисты создали около семи тысяч лагерей и гетто.

В 2000-х годах исследователи Мемориального музея Холокоста в Вашингтоне оценили их количество уже в 20 тысяч. По последним данным того же музея, на территории Европы существовало более 42 500 подобных учреждений.

Современные историки оценивают число жертв Холокоста в шесть миллионов человек. Это число закреплено в приговорах Нюрнбергского трибунала, но полного списка жертв не существует.

В резолюции от 1 ноября 2005 года Генеральная Ассамблея ООН призвала государства-члены разработать просветительские программы, чтобы уроки Холокоста навсегда сохранились в памяти последующих поколений и способствовали предотвращению актов геноцида в будущем.

В память о шести миллионах евреев — жертв нацизма воздвигнуты мемориалы и музеи во многих странах мира. Среди них Музей Яд Вашем в Иерусалиме, Центр документации и мемориал в Париже, Дом-музей Анны Франк в Амстердаме, Мемориальный Музей Холокоста в Вашингтоне, Музей памяти 1,5 миллиона еврейских детей в Хиросиме, Музей еврейского наследия и Холокоста в Москве.

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Первый Всемирный форум памяти Холокоста прошел 27 января 2005 года в Кракове (Польша) и был посвящен 60-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. В его работе принял участие президент России Владимир Путин, вице-президент США Ричард Чейни, президент Польши Александр Квасьневский и многие другие, всего более 30 официальных делегаций и глав государств.

Тема Международного дня памяти жертв Холокоста 2017 года – "Память о Холокосте: Образование во имя лучшего будущего".

Не повторить ошибки

Украина чествует жертв Холокоста с 2012 года (постановление Верховной Рады от 5 июля 2011 года). В украинских городах музеях в этот день проходят церемонии и памятные мероприятия.

Так, в Одессе траурная церемония прошла в Прохоровском сквере, где во времена фашисткой оккупации начиналась так называемая "дорога смерти", откуда одесситов отправляли в концентрационные лагеря и на казнь, сообщает Думская.

Несколько сотен человек пришли сегодня во двор Кропивницкой большой Хоральной синагоги, чтобы почтить память погибших в годы Второй мировой войны. Как отмечают местные СМИ, к началу войны чуть ли не половина населения бывшего Кировограда — были евреи. После освобождения города не осталось ни одного.

В Днепре и области представили памятную фотовыставку "Против забвения". Это уникальная коллекция историй человеческих судеб. Фотограф и режиссер Луиджи Тоскано собирал их в течение года. Он встречался с бывшими узниками концлагерей, делал их портреты и записывал разговор на видео.

Президент Петр Порошенко в связи с Международным днем памяти жертв Холокоста призвал не допустить повторения таких преступлений в будущем. Об этом говорится в обращении президента, размещенном на сайте главой государства.

"27 января мир чтит Международный день памяти жертв Холокоста, установленный решением Генеральной Ассамблеи ООН от 1 ноября 2005 года. (…) Сегодня немногочисленные уже свидетели рассказывают нам о тех страшных событиях, а молчаливые склоны и мемориалы Бабьего Яра, другие места упокоения жертв нацизма несут память о погибших в века. Это наша общая боль… Сохраняя память о Холокосте, мы решительно заявляем о недопустимости повторения подобных преступлений в будущем", - говорится в обращении главы государства.

"Мы призываем все свободные нации не допустить возрождения тоталитарных империй, идеологий и практик, порождающих преступления против человечества", — заявил президент.

В заявлении МИД Украины указано, что около 1,5 млн украинских евреев были уничтожены нацистами на территории Украины во время Второй мировой войны.

"Мы призываем международное сообщество объединить усилия с целью не допустить каких-либо проявлений антисемитизма и нетерпимости на расовой или национальной почве, культивировать в грядущих поколениях уважение основных прав и свобод человека", - сказано в заявлении МИД.

Почтил память жертв Холокоста и премьер Владимир Гройсман. "В этот день в 1945 году военные освободили концлагерь Аушвиц-Биркенау, который стал одним из символов страдания невиновных людей", — написал Гройсман в Twitter.

Премьер добавил, что скорбит по жертвам Холокоста вместе со всем миром, подчеркнув, что такая трагедия не должна повториться.