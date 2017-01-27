Акцию памяти жертв Холокоста охраняли сотрудники посольства США - спецкор

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В Киеве состоялась Всеукраинская акция памяти жертв Холокоста "Шесть миллионов сердец". Во время акции зажгли шесть свечей.

Проводил мероприятие Еврейский форум Украины при поддержке государственных органов власти и посольства Израиля.

Как проходила акция памяти, в эфире радиостанции Голос Столицы с места событий сообщил специальный корреспондент Александр Ивасивка.

(текст публикуется на языке оригинала)

"Сам захід проходив в малій залі Національного палацу "Україна". Як мінімум, було присутньо близько 300 осіб. Цей день Україна відзначає з 2011 року на державному рівні. Були редставники українського уряду, більшості посольств, амбасад, які працюють в Києві, а також представники громадських організацій. Сам захід мав початися о 12.00, розпочали з невеликим запізненням. Під час самої церемонії, яка виглядала дуже просто і разом з тим хвилююче, запалили шість свічок.

Першу свічку запалили від імені держави Україна, зробив це міністр культури Євген Нищук. Другу свічку запалили від імені держави і народу Ізраїля, зробив це посол держави Ізраїль в Україні. Третю свічку запалили від імені громадських організацій України. Четверту свічку запалили від імені народів світу, робили це спільно представники 24 посольств, які прийшли на процедуру. П'яту свічку запалили від імені праведників, від імені тих людей, хто рятував євреїв під час Другої Світової війни, під час Голокосту. І шосту, останню свічку, запалили від імені молодіжних єврейських організацій.

Міністр культури України Євген Нищук, запалюючи свічку, сказав, що фашизм поставив під загрозу цілі народи. Посол держави Ізраїль в Україні Еліав Бєлоцерковські говорив про те, що Голокост є шрамом на обличчі всього людства. Дуже важко зрозуміти, як нація, яку вважали однією з найбільш розвинутих і культурних, могла бути захоплена ідеєю знищення іншого народу, і як сталося так, що стільки ресурсів і грошей було вкладено в створення машини із знищення людей. Якщо це могло статися тоді, кілька десятків років тому, то це може статися і тепер, підсумував Бєлоцерковські і сказав, що Голокост слід вивчати, аби він не повторився у майбутньому.

Від імені громадських організацій України виступав колишній депутат та екс-посол України в Польщі Дмитро Павличко. Він розповів, звертаючись до присутніх, що пам'ятає добре себе восьми- або десятирічним і бачив, як по вулиці у його селі йшов малолітній єврей Мойша, поруч їхав гестапівець на мотоциклі. Цей гестапівець, розповідав Павличко, витягнув пістолет і вбив одним пострілом його друга, Мойшу. Цю історію Дмитро Павличко запам'ятав назавжди.

Церемонія вшанування пам'яті жертв Голокосту у малій залі Національного палацу відбувалася при доволі серйозних безпекових заходів. Залу всередині охороняли як представники служби безпеки посольства Ізраїль, так і представники служби безпеки посольства США. Посол США також була присутняв малій залі, виступала перед присутніми, говорила про те, що сьогодні так само пам'ять шести мільйонів європейських євреїв, які загинули під час Голокосту, вшановують по всій території США, по маленьких та по великих містах", - повідомив Олександр Івасівка.

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Напомним, в ближайшие полгода отношения между Украиной и Израилем вряд ли ухудшатся, а запрет официальных контактов продлится месяц, спрогнозировал в эфире "ГС" политолог-международник Владимир Воля.