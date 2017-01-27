Перевозка львовского мусора обошлась в 100 млн грн - Гройсман

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. На перевозку львовского мусора по Украине потрачено около 100 млн завил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе рабочей поездки во Львовскую область.

Гройсман отметил, что проблема утилизации твердых бытовых отходов во Львове остается сложной уже на протяжении 10, а то и 20 лет. Решать эту проблему нужно системно.

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"Этот вопрос должен решить Львовский городской совет. Это ваша персональная ответственность. Вы можете рассчитывать на нашу поддержку, но очень важно, чтобы вы в этом процессе проявили лидерство", — сказал Гройсман.

По словам премьера, что благодаря финансовой децентрализации бюджет развития Львова в 2017 г составляет 1 млрд 800 млн, часть этих средств можно направить на решение проблемы обращения с отходами.

Ранее Гройсман заявил, что Львову выделят участок для строительства мусороперерабатывающего комплекса.

Напомним, 30 мая прошлого года на Грибовицкой свалке под Львовом во время тушения пожара произошел обвал мусора. По факту обвала мусора на свалке начато уголовное производство. В результате оползня и пожара погибли четыре человека.

Мэр Львова Андрей Садовый предложил объявить Львов, Малехов и Грибовичи зоной чрезвычайной экологической ситуации. Также он заявил о попытках дестабилизации ситуации в городе и препятствовании вывозу мусора из областного центра в Киев. В Минэкологии заявили, что ответственность за эту негативную ситуацию несут коммунальные власти.