Растрата в крупных размерах: в Киеве задержали и.о. главы Дарницкой РГА

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КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Органы Государственной фискальной службы Украины задержали и.о. председателя Дарницкой райгосадминистрации Василия Лозового по подозрению в злоупотреблении служебным положением, что привело к растрате почти 3 млн гривен, сообщает пресс-служба столичного мэра Виталия Кличко.

В частности, в ходе расследования уголовного производства было установлено, что растрата была совершена по предварительному сговору с группой лиц и привела к убыткам на сумму свыше 2,6 млн грн.

"Оценка этой ситуации может быть только одна — каждый человек, который нарушает закон, должен нести персональную ответственность по всей строгости законодательства", — прокомментировал эту информацию Кличко.

При этом мэр подчеркнул, что ни для кого не должно быть ни одного исключения.