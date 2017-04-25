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    Киев

    Растрата в крупных размерах: в Киеве задержали и.о. главы Дарницкой РГА

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    И.о. главы Дарницкой РГА Киева Василий Лозовой
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Органы Государственной фискальной службы Украины задержали и.о. председателя Дарницкой райгосадминистрации Василия Лозового по подозрению в злоупотреблении служебным положением, что привело к растрате почти 3 млн гривен, сообщает пресс-служба столичного мэра Виталия Кличко.

    В частности, в ходе расследования уголовного производства было установлено, что растрата была совершена по предварительному сговору с группой лиц и привела к убыткам на сумму свыше 2,6 млн грн.

    "Оценка этой ситуации может быть только одна — каждый человек, который нарушает закон, должен нести персональную ответственность по всей строгости законодательства", — прокомментировал эту информацию Кличко.

    При этом мэр подчеркнул, что ни для кого не должно быть ни одного исключения.

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