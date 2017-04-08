При попытке дать взятку прокурору задержан экс-боец Семенченко - ГПУ

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Сотрудники военной прокуратуры сил АТО совместно с УЗЕ ГУ Нацполиции в Луганской области задержали бойца, воевавшего под командованием народного депутата от "Самопомочи" Семена Семенченко (батальон "Донбасс") за попытку дать взятку военному прокурору Луганского гарнизона, сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

Сообщается, что Каминский В.И. (позывной "Жак"), предлагал 10 000 грн за закрытие уголовного производства по ч. 2 ст 146, в котором он является потенциальным подозреваемым.

Facebook Ларисы Сарган Задержание при попытке дать взятку бывшего подчиненного Семена Семенченко

Прокурор Луганского гарнизона, как утверждает Сарган, сам обратился с рапортом в военную прокуратуру сил АТО и рассказал, что ему предложили взятку.

В то же время представитель батальона "Донбасс" Евгений Шевченко в Facebook сообщил, что Семенченко, еще будучи комбатом, выгнал "Жака" из подразделения.

Ранее сообщалось, что полковник полиции Юрий Голубан прокомментировал скандальное видео о "сепаратизме".