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    При попытке дать взятку прокурору задержан экс-боец Семенченко - ГПУ

    (обновлено: )41
    Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что бывший боец батальона "Донбасс" с позывным "Жак" предлагал 10 000 грн за закрытие уголовного производства по ч. 2 ст 146, в котором он является потенциальным подозреваемым.
    Задержание при попытке дать взятку бывшего подчиненного Семена Семенченко
    Facebook Ларисы Сарган

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Сотрудники военной прокуратуры сил АТО совместно с УЗЕ ГУ Нацполиции в Луганской области задержали бойца, воевавшего под командованием народного депутата от "Самопомочи" Семена Семенченко (батальон "Донбасс") за попытку дать взятку военному прокурору Луганского гарнизона, сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

    Сообщается, что Каминский В.И. (позывной "Жак"), предлагал 10 000 грн за закрытие уголовного производства по ч. 2 ст 146, в котором он является потенциальным подозреваемым.

    Facebook Ларисы Сарган
    Задержание при попытке дать взятку бывшего подчиненного Семена Семенченко

    Прокурор Луганского гарнизона, как утверждает Сарган, сам обратился с рапортом в военную прокуратуру сил АТО и рассказал, что ему предложили взятку.

    В то же время представитель батальона "Донбасс" Евгений Шевченко в Facebook сообщил, что Семенченко, еще будучи комбатом, выгнал "Жака" из подразделения.  

    Ранее сообщалось, что полковник полиции Юрий Голубан прокомментировал скандальное видео о "сепаратизме". 

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