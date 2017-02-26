"Прямой эфир" Семенченко по поводу открытия нового редута

В мероприятии активистов блокады традиционно приняли участие нардепы Владимир Парасюк, Егор Соболев и Семен Семенченко.

"Редут получил название "Соловейко" и является первым на Мариупольском направлении", — говорится в сообщении "Штаба блокады торговли с оккупантами" в Facebook.

Читайте также: Давидюк: присоединение к блокаде Донбасса — это политическая манипуляция

По информации организаторов, главная задача редута — блокирование контрабанды и контрафакта на линии Донецк-Мариуполь.

В штабе уточнили, что сейчас ведутся работы по инженерному обустройству местности, создаются отряды для разведки и перекрытия полевых путей. Также организаторы сообщили, что сеть редутов будет расширяться.