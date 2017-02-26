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    "Прямой эфир" Семенченко по поводу открытия нового редута

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    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике (529)

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    Штаб торговой блокады Донбасса сообщил об открытии нового редута в районе поселка Новотроицкое. Депутат Верховной Рады Семен Семенченко устроил прямое включение с этого события.
    Facebook Семена Семенченко

    В мероприятии активистов блокады традиционно приняли участие нардепы Владимир Парасюк, Егор Соболев и Семен Семенченко. 

    Митинг на Майдане в поддержку торговой блокады Донбасса
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    "Редут получил название "Соловейко" и является первым на Мариупольском направлении", — говорится в сообщении "Штаба блокады торговли с оккупантами" в Facebook.

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    По информации организаторов, главная задача редута — блокирование контрабанды и контрафакта на линии Донецк-Мариуполь.

    В штабе уточнили, что сейчас ведутся работы по инженерному обустройству местности, создаются отряды для разведки и перекрытия полевых путей. Также организаторы сообщили, что сеть редутов будет расширяться. 

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