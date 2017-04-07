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    Общество

    Аваков назвал Семенченко аферистом

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    По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, факты, которые всплывают на поверхность, в отношении деятельности этого Семена Семенченко показывают, что нардеп не достоин мандата Верховной Рады.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал народного депутата из фракции "Самопомич" Семена Семенченко аферистом.

    Балаклавы
    REUTERS Gleb Garanich
    Сеющие смерть орлы Авакова

    Такое заявление он сделал на брифинге в пятницу.

    "Те факты, которые всплывают на поверхность, в отношении деятельности этого афериста, они очень ясно показывают нам, что этот человек не достоин того мандата, который он носит", — сказал Аваков, комментируя компромат Семенченко на командира роты особого назначения полиции Донецкой области Юрия Голубана.

    Напомним, 6 апреля нардепы Егор Соболев и Семен Семенченко рассказали о видео, на котором Голубан снят с главой батальона "Восток" Александром Ходаковским. В связи с этим "Самопомич" требует от ГПУ и СБУ проверить связи Голубана с ополченцами в 2014 году.

    Аваков пообещал, что правоохранители проверят Голубана, но отметил: "Как-то странно, что террорист Ходаковский (именно он выложил скандальное видео в интернет — ред.), на руках которого кровь наших людей, на удивление синхронно действует с некоторыми нашими парламентариями, одномоментно выступая с обвинениями в адрес нашего офицера Голубана, в унисон требуя одного и того же. Это и есть элемент гибридной войны".

    Обвиненный рядом политиков и общественных активистов в сепаратизме полковник полиции Юрий Голубан опроверг свою причастность к распространенному накануне видео, на котором он присутствует среди ополченцев перед боем в Донбассе.

    На ролике, датированным маем 2014 года, наряду с группой ополченцев батальона "Восток" стоит мужчина в черной форме, который очень похож на Голубана. Ветераны батальона "Донбасс" утверждают, что люди на видео – участники нападения на позиции добровольцев под Карловкой, в результате которого погибли несколько военных. 

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