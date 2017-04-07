Аваков назвал Семенченко аферистом

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал народного депутата из фракции "Самопомич" Семена Семенченко аферистом.

Такое заявление он сделал на брифинге в пятницу.

"Те факты, которые всплывают на поверхность, в отношении деятельности этого афериста, они очень ясно показывают нам, что этот человек не достоин того мандата, который он носит", — сказал Аваков, комментируя компромат Семенченко на командира роты особого назначения полиции Донецкой области Юрия Голубана.

Напомним, 6 апреля нардепы Егор Соболев и Семен Семенченко рассказали о видео, на котором Голубан снят с главой батальона "Восток" Александром Ходаковским. В связи с этим "Самопомич" требует от ГПУ и СБУ проверить связи Голубана с ополченцами в 2014 году.

Аваков пообещал, что правоохранители проверят Голубана, но отметил: "Как-то странно, что террорист Ходаковский (именно он выложил скандальное видео в интернет — ред.), на руках которого кровь наших людей, на удивление синхронно действует с некоторыми нашими парламентариями, одномоментно выступая с обвинениями в адрес нашего офицера Голубана, в унисон требуя одного и того же. Это и есть элемент гибридной войны".

Обвиненный рядом политиков и общественных активистов в сепаратизме полковник полиции Юрий Голубан опроверг свою причастность к распространенному накануне видео, на котором он присутствует среди ополченцев перед боем в Донбассе.

На ролике, датированным маем 2014 года, наряду с группой ополченцев батальона "Восток" стоит мужчина в черной форме, который очень похож на Голубана. Ветераны батальона "Донбасс" утверждают, что люди на видео – участники нападения на позиции добровольцев под Карловкой, в результате которого погибли несколько военных.