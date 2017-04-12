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    Руководителей Фонда госимущества в Киевской области задержали на взятке

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    Правоохранители проводят комплекс следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств совершенного уголовного правонарушения. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.
    Задержание руководителей Фонда госимущества в Киевской области
    Facebook Генеральной прокуратуры Украины

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Руководитель регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Киевской области и его заместитель накануне были задержаны во время получения взятки в размере 32 тысяч гривен, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

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    "Должностные лица Фонда госимущества требовали и получили взятку от частного предпринимателя за подписание акта сверки об отсутствии задолженности перед их ведомством по уплате арендной платы", — говорится в сообщении, обнародованном на странице ГПУ в Facebook.

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    В настоящее время правоохранители проводят комплекс следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств совершенного уголовного правонарушения. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит лишение свободы до 10 лет с конфискацией имущества.

    Facebook Генеральной прокуратуры Украины
    Задержание руководителей Фонда госимущества в Киевской области

    В ГПУ не назвали фамилии задержанных чиновников, однако на на сайте Фонда госимущества указывается, что руководителем регионального отделения Фонда по Киевской области является Евгений Литвинов. Его первый заместитель – Виктория Гудзь, заместитель – Александр Засенко. 

    Напомним, в понедельник, 10 апреля, глава Фонда госимущества Игорь Билоус подал в отставку.

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