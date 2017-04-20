Центр Киева перекроют из-за соревнований военных

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Движение всех видов транспорта будет запрещено в пятницу на ряде столичных улиц, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"В связи с проведением в Киеве Национальных спортивных соревнований "Игры непокоренных" будет запрещено движение всех видов транспорта в местах проведения мероприятий на ул. Труханова с 00:00 до 17:00 22 апреля и на ул. Крещатик (от ул. Б. Хмельницкого до Майдана Незалежности) с 12:00 21 апреля до 06:00 24 апреля", — говорится в сообщении.

Коммунальному предприятию "Киевтранспарксервис" поручено в случае необходимости приостановить парковку и стоянку на указанных улицах на время проведения мероприятий.

Спортивная часть мероприятия запланирована с 00:00 до 17:00 22 апреля на ул. Труханова, торжественная часть мероприятия — концерт Национального соревнований "Игры непокоренных" пройдет с 00:00 до 22:00 23 апреля на ул. Крещатик.

"Игры Непокоренных" ("Invictus Games") — это международные спортивные соревнования для военнослужащих и ветеранов с ограниченными физическими возможностями, полученными при исполнении служебных обязанностей. Участие в соревнованиях принимают команды от стран-членов НАТО, а также стратегических партнеров Альянса. Впервые указанные соревнования состоялись в 2014 году в Лондоне (Великобритания).

Ранее в Киеве выпустили талоны на проезд для иностранцев.