наверх
20.04.201709:53
Курсы валют НБУ
  • EUR28.73+ 0.05
  • USD26.79- 0.06
Рубрики
Ещё
    Киев

    Центр Киева перекроют из-за соревнований военных

    (обновлено: )4312
    В Киеве в пятницу стартуют "Игры непокоренных" - международные спортивные соревнования для военнослужащих и ветеранов с ограниченными физическими возможностями, полученными при исполнении служебных обязанностей.
    Перекрытый Крещатик. Архивное фото
    Twitter.com/RomanKravets

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Движение всех видов транспорта будет запрещено в пятницу на ряде столичных улиц, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

    Украина-НАТО
    NATO
    Украина - НАТО: итоги 25-летнего параллельного пути

    "В связи с проведением в Киеве Национальных спортивных соревнований "Игры непокоренных" будет запрещено движение всех видов транспорта в местах проведения мероприятий на ул. Труханова с 00:00 до 17:00 22 апреля и на ул. Крещатик (от ул. Б. Хмельницкого до Майдана Незалежности) с 12:00 21 апреля до 06:00 24 апреля", — говорится в сообщении.

    Коммунальному предприятию "Киевтранспарксервис" поручено в случае необходимости приостановить парковку и стоянку на указанных улицах на время проведения мероприятий.

    Спортивная часть мероприятия запланирована с 00:00 до 17:00 22 апреля на ул. Труханова, торжественная часть мероприятия — концерт Национального соревнований "Игры непокоренных" пройдет с 00:00 до 22:00 23 апреля на ул. Крещатик.

    "Игры Непокоренных" ("Invictus Games") — это международные спортивные соревнования для военнослужащих и ветеранов с ограниченными физическими возможностями, полученными при исполнении служебных обязанностей. Участие в соревнованиях принимают команды от стран-членов НАТО, а также стратегических партнеров Альянса. Впервые указанные соревнования состоялись в 2014 году в Лондоне (Великобритания).

    Ранее в Киеве выпустили талоны на проезд для иностранцев.

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Непогода в Одесской области
    Весенняя непогода: Украину засыпает снегом
    Поиск сухогруза. Архивное фото
    Крушение сухогруза в Черном море
    Главная сцена Евровидения-2017
    Скандальное Евровидение: Россия не едет в Киев
    Геращенко: механизма заставить Россию выполнять решение суда ООН нет. Видео
    Украина против России: суд в Гааге