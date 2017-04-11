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    Взрыв в Киеве: на месте ЧП обнаружены фрагменты взрывного устройства

    (обновлено: )30910
    Сообщается, что в ходе обследования территории правоохранители обнаружили деформированные фрагменты взрывного устройства, которые отправили для проведения экспертизы.
    На месте взрыва в Киеве
    Скриншот

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. На месте ночного взрыва в столице обнаружены фрагменты взрывного устройства, открыто уголовное дело, сообщает пресс-служба полиции Киева во вторник.

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    На улице Владимирской в центре Киева в ночь на вторник произошел взрыв, повреждены здания и автомобили, информации о пострадавших не было.

    Полиция подтверждает, что ночью им поступило сообщение, что на улице Владимирской возле офисного помещения неизвестные бросили предмет, который взорвался. По данным полиции, в результате взрыва повреждены окна и частично фасад двух помещений, автомобиль, пострадавших в результате взрыва нет.

    "На место происшествия немедленно направили следственно-оперативную группу и взрывотехников. Во время обследования территории правоохранители обнаружили деформированные фрагменты взрывного устройства, которые отправили для проведения экспертизы", — говорится в сообщении полиции.

    Открыто уголовное дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества" УК Украины.

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