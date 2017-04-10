В Осло арестован задержанный со взрывным устройством россиянин

КИЕВ, 10 апр – РИА Новости Украина. Окружной суд Осло постановил заключить под стражу на две недели 17-летнего россиянина, который был задержан в центре норвежской столицы после того, как оставил маломощное самодельное взрывное устройство в одном из районов города, сообщила телекомпания NRK.

Дело о мере пресечения рассматривалось за закрытыми дверями по просьбе полицейской службы безопасности.

"Семнадцатилетний молодой человек, который был задержан с "напоминающим бомбу предметом", останется под стражей в течение двух недель. Ему запрещено общение с прессой и посещения", — сообщает телекомпания.

Как ранее пояснила адвокат задержанного Осе Карине Сигмонд, полиция безопасности Норвегии не могла запросить больше двух недель ареста для ее подзащитного, поскольку ему не исполнилось 18 лет.

Она также отметила, что молодой человек не признает себя виновным, не подтверждает связь с радикальными группировками и просил освободить его. Перед началом заседания она сообщила, что молодой человек не собирался использовать сконструированное устройство в террористических целях или для того, чтобы кому-то навредить.

В субботу поздно вечером полиция Осло задержала подозрительного молодого человека, который оставил небольшой предмет под мостом через Акерсэльва. Мужчина был доставлен в полицию, район оцеплен, на место прибыли взрывотехники, которые совершили контролируемый подрыв предмета. Задержанным оказался выходец из России, который в данный момент находится в статусе просителя убежища.

Как сообщили в спецслужбах, молодой человек изготовил примитивное взрывное устройство небольшой мощности. Причины этого поступка пока неясны, отметили в полиции. Адвокат задержанного объясняет случившееся "мальчишеской шалостью", а правоохранители предъявили молодому человеку обвинение в незаконном хранении взрывчатых веществ, ему грозит серьезное наказание.

Напомним, два взрыва прогремели в воскресенье в церквях Египта с разницей в несколько часов. В главной церкви египетского города Танта утром произошел взрыв, погибли порядка 30 человек, около восьмидесяти получили ранения. Подрыв, предположительно, осуществил смертник, прошедший в церковь во время службы.

Позже террорист-смертник подорвал себя у входа в церковь второго по величине города Египта Александрии, где в это время находился коптский патриарх Тавадрос II. В числе погибших в этом теракте числятся четверо сотрудников полиции, которые остановили смертника и не пустили его в церковь, что позволило избежать большего числа жертв.