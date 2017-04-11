наверх
11.04.201709:25
Курсы валют НБУ
  • EUR28.49- 0.18
  • USD26.93- 0.04
Рубрики
Ещё
    Киев

    Стали известны подробности ночного взрыва в центре Киева

    (обновлено: )56
    На месте взрыва на Владимирской в Киеве в ночь на 11 апреля 2017
    hromadske.ua

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Взрыв, прогремевший в ночь на вторник на улице Владимирской в Киеве, произошел возле ресторана, который сейчас находится на реконструкции, сообщает ТСН.

    Ранее СМИ сообщили, что ЧП произошло около часа ночи, информации о пострадавших нет.

    В здании расположены офисы, а на первом этаже – несколько ресторанов. Взрывной волной выбило стекла в окнах ресторана и Института археологии, которые там расположены.

    "Однако вся взрывная волна пошла через дорогу — и почти без половины стекол остался Институт археологии. Ночная дежурная в этом заведении вспоминает, что взрыв был очень мощный, показалось, будто падали балконы", — сказано в сообщении.

    Громадське Телебачення
    На месте взрыва на Владимирской в Киеве в ночь на 11 апреля 2017

    Также повреждены припаркованные рядом автомобили. Почти всю ночь на месте взрыва работали полицейские, взрывотехники.

    Что именно взорвалось, правоохранительные органы пока не комментируют. В пресс-службе киевской полиции РИА Новости пообещали предоставить комментарий в ближайшее время.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Валерия Гонтарева
      По собственному. Гонтарева объявила об отставке
      Кирилл Молчанов
      Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана
      Сотни человек штурмовали "газетную арку" в Полтаве: кадры с места событий. Видео
      Протесты по-украински: "Арочный Майдан" в Полтаве
      Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии
      Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США