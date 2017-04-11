Стали известны подробности ночного взрыва в центре Киева

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Взрыв, прогремевший в ночь на вторник на улице Владимирской в Киеве, произошел возле ресторана, который сейчас находится на реконструкции, сообщает ТСН.

Ранее СМИ сообщили, что ЧП произошло около часа ночи, информации о пострадавших нет.

В здании расположены офисы, а на первом этаже – несколько ресторанов. Взрывной волной выбило стекла в окнах ресторана и Института археологии, которые там расположены.

"Однако вся взрывная волна пошла через дорогу — и почти без половины стекол остался Институт археологии. Ночная дежурная в этом заведении вспоминает, что взрыв был очень мощный, показалось, будто падали балконы", — сказано в сообщении.

Громадське Телебачення На месте взрыва на Владимирской в Киеве в ночь на 11 апреля 2017

Также повреждены припаркованные рядом автомобили. Почти всю ночь на месте взрыва работали полицейские, взрывотехники.

Что именно взорвалось, правоохранительные органы пока не комментируют. В пресс-службе киевской полиции РИА Новости пообещали предоставить комментарий в ближайшее время.