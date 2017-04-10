В Харькове взрыв неизвестного предмета раздробил подростку ногу

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. В Харькове 15-летний подросток пострадал от взрыва неизвестного предмета, сообщила пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

"Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Холодногорского отдела 9 апреля в 18:20. По предварительным данным, два мальчика в лесу жгли костры. В костре взорвался неизвестный предмет. 15-летний юноша травмирован. Пострадавший доставлен в больницу с открытым переломом голени и рваными ранами ноги", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве 15-летняя девушка и 18-летний парень сорвались с Подольско-Воскресенского недостроенного моста. Инцидент произошел в ночь на четверг, 16 марта, на улице Набережно-Рыбальская.