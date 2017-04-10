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    Происшествия

    В Харькове взрыв неизвестного предмета раздробил подростку ногу

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    По предварительным данным полиции, два мальчика в лесу жгли костры. В костре взорвался неизвестный предмет. 15-летний юноша травмирован. Пострадавший доставлен в больницу с открытым переломом голени и рваными ранами ноги.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. В Харькове 15-летний подросток пострадал от взрыва неизвестного предмета, сообщила пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

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    "Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Холодногорского отдела 9 апреля в 18:20. По предварительным данным, два мальчика в лесу жгли костры. В костре взорвался неизвестный предмет. 15-летний юноша травмирован. Пострадавший доставлен в больницу с открытым переломом голени и рваными ранами ноги", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что в Киеве 15-летняя девушка и 18-летний парень сорвались с Подольско-Воскресенского недостроенного моста. Инцидент произошел в ночь на четверг, 16 марта, на улице Набережно-Рыбальская.

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