В Киеве подростки сорвались с недостроенного моста

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. В Киеве 15-летняя девушка и 18-летний парень сорвались с Подольско-Воскресенского недостроенного моста.

Инцидент произошел в ночь на четверг, 16 марта, на улице Набережно-Рыбальская, сообщает "Обозреватель".

Молодые люди с серьезными травмами госпитализированы в одно из столичных медицинских учреждений.

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Ранее сообщалось, что в Киеве обрушилась часть Шулявского моста. Движение по мосту было перекрыто. Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что строительство транспортной развязки и реконструкция Шулявского моста запланированы на следующий год. На строительство развязки и реконструкцию моста уйдет, ориентировочно, 1,5-2 года.