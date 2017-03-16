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    В Киеве подростки сорвались с недостроенного моста

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    Сообщается, что инцидент произошел в ночь на четверг. Молодые люди сорвались с с Подольско-Воскресенского недостроенного моста, они госпитализированы.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. В Киеве 15-летняя девушка и 18-летний парень сорвались с Подольско-Воскресенского недостроенного моста.

    Инцидент произошел в ночь на четверг, 16 марта, на улице Набережно-Рыбальская, сообщает "Обозреватель".

    Молодые люди с серьезными травмами госпитализированы в одно из столичных медицинских учреждений.

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    Ранее сообщалось, что в Киеве обрушилась часть Шулявского моста. Движение по мосту было перекрыто. Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что строительство транспортной развязки и реконструкция Шулявского моста запланированы на следующий год. На строительство развязки и реконструкцию моста уйдет, ориентировочно, 1,5-2 года.

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