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    В Киеве разрушается еще один мост

    Тема:

    Обрушение автомобильного моста в Киеве (42)

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    "Киев-Оперативный" информирует, что на бетонной конструкции путепровода у метро "Нивки" есть явные признаки коррозии, а местами начал осыпаться бетон.
    Разрушающийся мост у метро Нивки
    "Киев-Оперативный", facebook

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Путепровод, расположенный в районе станции метро "Нивки", разрушается и грозит обвалиться, сообщает паблик "Киев-Оперативный" на своей странице в Facebook.

    На фото, обнародованных ресурсом заметно, что на бетонной конструкции моста уже есть явные признаки коррозии. Бетон на нем, местами, начал осыпаться. 

    "Киев-Оперативный", facebook
    Разрушающийся мост у метро "Нивки"

    Ранее сообщалось, что в Киеве обрушилась часть Шулявского моста. Через мост проходит важная автомагистраль. На место сразу прибыл Кличко, там же работали полиция и спасатели. Движение по мосту возобновили на следующий день ко второй половине дня. Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что строительство транспортной развязки и реконструкция Шулявского моста запланированы на следующий год. На строительство развязки и реконструкцию моста уйдет, ориентировочно, 1,5-2 года.

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