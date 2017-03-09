В Киеве разрушается еще один мост

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Путепровод, расположенный в районе станции метро "Нивки", разрушается и грозит обвалиться, сообщает паблик "Киев-Оперативный" на своей странице в Facebook.

На фото, обнародованных ресурсом заметно, что на бетонной конструкции моста уже есть явные признаки коррозии. Бетон на нем, местами, начал осыпаться.

"Киев-Оперативный", facebook Разрушающийся мост у метро "Нивки"

Ранее сообщалось, что в Киеве обрушилась часть Шулявского моста. Через мост проходит важная автомагистраль. На место сразу прибыл Кличко, там же работали полиция и спасатели. Движение по мосту возобновили на следующий день ко второй половине дня. Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что строительство транспортной развязки и реконструкция Шулявского моста запланированы на следующий год. На строительство развязки и реконструкцию моста уйдет, ориентировочно, 1,5-2 года.