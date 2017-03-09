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    Обрушение моста в Италии: есть жертвы

    (обновлено: )198
    Сообщается, что обрушился мост на участке трассы A14 между городами Лорето и Анкона, на котором проводились ремонтные работы. Погибла супружеская пара, проезжавшая под мостом в момент обрушения.
    Обрушение моста в Италии
    Isabella Romano, twitter

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. В результате обрушения моста в итальянской провинции Анкона погибли двое людей, еще двое получили ранения, сообщает La Stampa.

    Isabella Romano, twitter
    Обрушение моста в Италии

    По информации издания, обрушение произошло на участке трассы A14 между городами Лорето и Анкона. В момент инцидента мост был закрыт для движения транспорта, так как на нем проводились ремонтные работы. Но под обвал попал проезжавший под мостом автомобиль. Находившаяся в нем супружеская пара погибла на месте. Еще двое рабочих получили ранения. 

    ​Ранее сообщалось, что в Киеве обрушилась часть Шулявского моста. Через мост проходит важная автомагистраль. На место сразу прибыл Кличко, там же работали полиция и спасатели. Движение по мосту возобновили на следующий день ко второй половине дня. Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что строительство транспортной развязки и реконструкция Шулявского моста запланированы на следующий год. На строительство развязки и реконструкцию моста уйдет, ориентировочно, 1,5-2 года.

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