Обрушение моста в Италии: есть жертвы

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. В результате обрушения моста в итальянской провинции Анкона погибли двое людей, еще двое получили ранения, сообщает La Stampa.

Isabella Romano, twitter Обрушение моста в Италии

По информации издания, обрушение произошло на участке трассы A14 между городами Лорето и Анкона. В момент инцидента мост был закрыт для движения транспорта, так как на нем проводились ремонтные работы. Но под обвал попал проезжавший под мостом автомобиль. Находившаяся в нем супружеская пара погибла на месте. Еще двое рабочих получили ранения.

Crolla cavalcavia sulla A14 vicino ad #Ancona: un'auto è rimasta sotto le macerie, due i morti → https://t.co/R3dzZ1ms9y pic.twitter.com/nD6v6jNk1E — Rainews (@RaiNews) 9 марта 2017 г.

​Ранее сообщалось, что в Киеве обрушилась часть Шулявского моста. Через мост проходит важная автомагистраль. На место сразу прибыл Кличко, там же работали полиция и спасатели. Движение по мосту возобновили на следующий день ко второй половине дня. Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что строительство транспортной развязки и реконструкция Шулявского моста запланированы на следующий год. На строительство развязки и реконструкцию моста уйдет, ориентировочно, 1,5-2 года.