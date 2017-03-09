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    Смертельное обрушение моста в Италии

    (обновлено: )39
    В момент происшествия мост был закрыт для движения транспорта, так как на нем проводились ремонтные работы, но под обвал попал проезжавший под мостом автомобиль.
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    В результате обрушения моста в итальянской провинции Анкона погибли двое людей, еще двое получили ранения.

    Обрушение произошло на участке трассы A14 между городами Лорето и Анкона. В момент инцидента мост был закрыт для движения транспорта, так как на нем проводились ремонтные работы, но под обвал попал проезжавший под мостом автомобиль. Находившаяся в нем супружеская пара погибла на месте. Еще двое рабочих получили ранения.

    Смотрите также: Обрушение строящегося тоннеля на шоссе в Москве

    ​Ранее сообщалось, что в Киеве обрушилась часть Шулявского путепровода — оживленной автомагистрали. Движение по мосту возобновили на следующий день ко второй половине дня. Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что строительство транспортной развязки и реконструкция Шулявского моста запланированы на следующий год. На строительство уйдет, ориентировочно, полтора — два года.

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