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    Киевский метрополитен призвал разблокировать свои счета по зарплате

    (обновлено: )45
    Суд в Киеве удовлетворил иск "Укррослизинга" и обязал Киевский метрополитен выплатить 28,4 миллиона долларов из заявленных 127,4 миллиона долга за поставку 100 вагонов метро в 2009 году на условиях финансового лизинга, счета метрополитена по решению суда были арестованы.
    Метрополитен Киева
    Сайт Киевского метрополитена

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Киевский метрополитен обратился в Государственную исполнительную службу Украины с заявлением о снятии ареста с зарплатного счета, который был наложен по решению суда на иск российской компании "Укррослизинг", сообщила в пятницу пресс-служба метро.

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    Пресс-служба метро в сентябре 2016 года сообщила, что суд в Киеве удовлетворил иск "Укррослизинга" и обязал Киевский метрополитен выплатить 28,4 миллиона долларов из заявленных 127,4 миллиона долга за поставку 100 вагонов метро в 2009 году на условиях финансового лизинга, счета метрополитена по решению суда были арестованы.

    "Столичный метрополитен обратился в Государственную исполнительную службу с заявлением о снятии ареста с зарплатного счета. Такая ситуация может привести к социальному напряжению в коллективе", — говорится в сообщении.

    Заместитель главы Киевской городской администрации, депутат горсовета Илья Сагайдак ранее заявил, что метрополитен Киева может остановить свою работу из-за ситуации с лизинговыми вагонами. По его данным, Хозяйственный суд Киева по иску "Укррослизинга" запретил Киевскому метрополитену совершать любые действия, направленные на использование взятых в лизинг вагонов метро, что может повлечь за собой транспортный коллапс.

    Киевский метрополитен подал апелляцию на решение суда, который в конце мая 2016 года отменил запрет на использование 100 лизинговых вагонов.

    Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк накануне подал свою декларацию о доходах за прошлый год. Общая сумма дохода Яценюка за 2016 год составила 2 млн 224 тыс. грн (в 2015 году доходы составили 1 млн 966 тыс. грн).

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