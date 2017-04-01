Климкин задекларировал почти полмиллиона гривен зарплаты

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин за 2016 год задекларировал 47 тыс. евро и 33 тыс. долл. наличных средств, а также почти 440 тыс. грн зарплаты. Об этом сказано в его декларации в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

В частности, в документе Климкин указал квартиру в Киеве и треть еще одной квартиры, которые принадлежат его жене Марине Михайленко, дачный дом под Киевом, владельцем которого является Нина Михайленко, автомобиль жены — "Вольво" стоимостью почти 147 тыс. грн и собственный автомобиль "Шкода" за 45,7 тыс. грн.

Министр также задекларировал 439,530 тыс. грн дохода, который составила заработная плата.

Согласно декларации, супруга министра Марина Михайленко задекларировала 45 тыс. евро и 60 тыс. долл. наличных средств, а также 240,945 тыс. грн дохода, что составляет ее зарплата в Государственном управлении делами, а также 1,536 млн грн — доход от отчуждения недвижимого имущества.

Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк накануне подал свою декларацию о доходах за прошлый год. Общая сумма дохода Яценюка за 2016 год составила 2 млн 224 тыс. грн (в 2015 году доходы составили 1 млн 966 тыс. грн).