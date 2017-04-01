наверх
01.04.201716:16
Курсы валют НБУ
  • EUR28.96- 0.10
  • USD26.98- 0.06
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Климкин задекларировал почти полмиллиона гривен зарплаты

    Тема:

    Чем богаты. Чиновники показали свои декларации (384)

    (обновлено: )41
    Климкин указал квартиру в Киеве и треть еще одной квартиры, которые принадлежат его жене Марине Михайленко, дачный дом под Киевом, владельцем которого является Нина Михайленко. Он также задекларировал 439,530 тыс. грн дохода, который составила заработная плата.
    Павел Климкин. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин за 2016 год задекларировал 47 тыс. евро и 33 тыс. долл. наличных средств, а также почти 440 тыс. грн зарплаты. Об этом сказано в его декларации в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

    Электронное декларирование в Украине
    Украинское фото
    Проблемы с е-декларированием привели к вопросу: а кто правит страной?

    В частности, в документе Климкин указал квартиру в Киеве и треть еще одной квартиры, которые принадлежат его жене Марине Михайленко, дачный дом под Киевом, владельцем которого является Нина Михайленко, автомобиль жены — "Вольво" стоимостью почти 147 тыс. грн и собственный автомобиль "Шкода" за 45,7 тыс. грн.

    Министр также задекларировал 439,530 тыс. грн дохода, который составила заработная плата.

    Согласно декларации, супруга министра Марина Михайленко задекларировала 45 тыс. евро и 60 тыс. долл. наличных средств, а также 240,945 тыс. грн дохода, что составляет ее зарплата в Государственном управлении делами, а также 1,536 млн грн — доход от отчуждения недвижимого имущества.

    Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк накануне подал свою декларацию о доходах за прошлый год. Общая сумма дохода Яценюка за 2016 год составила 2 млн 224 тыс. грн (в 2015 году доходы составили 1 млн 966 тыс. грн).

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Украине Мартин Сайдик. Архивное фото
    Донбасс: пасхальное перемирие
    Рудяков: правительство и сейм Польши реализуют план экспансии на Украину
    Обстрел консульства Польши в Луцке
    Логотип Евровидения
    Скандальное Евровидение: недопуск РФ, бойкот, санкции...
    Система электронного декларирования доходов чиновников
    Чем богаты. Чиновники показали свои декларации